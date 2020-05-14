AA

Atayık, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin koronavirüsle mücadelede normalleşme konusunda yaptığı açıklamalar ve attığı adımların ardından Kovid-19’la savaşta örnek bir strateji izleyen Türkiye'nin de 11 Mayıs'ta yeni bir sayfa açtığını anlatan Atayık, "AVM’ler ve birçok meslek erbabının yanı sıra yaklaşık iki aydır sayın Cumhurbaşkanımızın 'Evde Kal' çağrısıyla büyük oranda kapalı olan kuyumculuk sektörü de yeniden iş yerlerini açtı." bilgisini verdi.

Kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık, dünyanın ilk AVM’si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi.

Atayık şunları kaydetti:

"Bugüne kadar iptal edilen ve ertelenen nikah ve düğünlerin yeniden başlayacağı yaz sezonuna ‘Merhaba’ diyeceğiz. Bilindiği gibi ihracatta başarılı bir grafik izleyen meslektaşlarımız, ihracat kalemlerini büyük oranda yolcu beraberi gerçekleştirilen satışlarla gerçekleştiriyor. Bu nedenle kuyumculuk için uçak kargo hariç, yolcu trafiğine, yurt dışı uçuşların halen kapalı olması iç piyasanın önemini daha da artırdı.

Aylardır sektörümüz büyük oranda kapalıydı, fiyat yükselişleri dönemlerinde geçici olarak yaşanan hurda dönüşü dışında herhangi bir hareketlilik yoktu. İç piyasa ve ihracatta yüzde 50’nin üzerinde kayıplar yaşadık. Ancak, bu durumu tersine çevirmek bizim elimizde… Türk kuyumculuk sektörünün, güçlü altyapısı, yetişmiş kalifiye eleman potansiyeli ve her koşula hızla uyum sağlayan esnek çalışma tarzıyla geçen sürede yaşanan kayıpları hızla tersine çevireceğine inanıyoruz."

"İŞ YERLERİMİZİ AZAMİ ÖLÇÜDE TEMİZ TUTARAK BU MÜCADELEYE DESTEK OLABİLİRİZ"

Atayık, "1 Haziran tarihinden itibaren virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda kapatılan düğün salonlarının da normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmasını bekliyoruz." dedi.

11 Mart'ın Türkiye için sağlıkta olduğu gibi ticarette de bir milat olduğunu ifade eden Atayık, aşı ve ilaç bulunana kadar tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüsle yaşamaya alışacağını söyledi.

Atayık, "Ülkemizin virüsle mücadelede elde ettiği başarılı grafiğini devam ettirmek için kamu otoritesinin yanı sıra tüm meslek mensuplarına ve bireylere de ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. Virüs, ne kadar korkutucu gözükse de ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkayarak, maske kullanarak, fiziki mesafeye dikkat ederek ve iş yerlerimizi azami ölçüde temiz tutarak bu mücadeleye destek olabiliriz." diye konuştu.

"DOLAR KURU 6.80-6.50 BANDINA ÇEKİLEBİLİR"

Atayık, altının ons fiyatının geçen yıl dünyanın iki ekonomik devi kabul edilen ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarıyla yeniden tırmanışa geçtiğini hatırlatarak, altının onsunun nisan ayında 1,748 dolara tırmanarak son 8 yılın rekorunu kırdığını söyledi.

TL’ye karşı geliştirilen Londra’dan kaynaklı bir spekülatif hamlenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili kurumların ciddi refleksiyle savuşturulduğunu kaydeden Atayık, dolar/TL paritesine ilişkin olarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararlı duruşu ve piyasaya güven veren açıklamaları, enflasyon ve işsizlikle ilgili gelen pozitif verilerle dolar, yeniden 7 TL’nin altını gördü. Önümüzdeki günlerde swap konusunda gelecek olumlu haber akışıyla dolar kuru, hızla 6,80-6,50 bandına geri çekilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Atayık, altının onsunun dünya ülkelerinde peş peşe normalleşme konusunda atılan adımlarla 3-4 haftadır 1,690-1,710 sıkışık bandında seyrettiğini hatırlatarak, aşı ve ilaçla ilgili gelen negatif açıklamaların ons fiyatını yeniden hareketlendirdiğini söyledi.

"ONS ALTIN 1.720 DOLARIN ÜZERİNDE FAZLA TUTUNAMIYOR"

Atayık şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinin uzama ihtimali, koronavirüste 2. dip ihtimali, ABD’den gelen kötü ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı’nın en son yaptığı 'virüsle mücadelede ekonomileri desteklemeye devam edecekleri' açıklamasıyla ons altın, yeniden hareketlendi.

Altının onsu, 13 Mayıs’ta gün içerisinde 1,715 dolara kadar yükseldi. Analistler öngörülerinde ons altındaki bu yükselişin devam etmesi durumunda teknik direnç noktası kabul edilen 1,740 dolar seviyesi kırılırsa daha yukarı seviyelerin görülebileceğini dile getiriyor. Ancak, birçok analist ve uzmana göre de virüste en dip görüldü, bu nedenle ons altın, 1,720 doların üzerinde çok fazla tutunamıyor. Bu senaryoda geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının, 1,700 dolar, 1,650 ve altını görmesi de olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600-580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek.

Her zor süreç ve kriz dönemlerinde olduğu gibi bu salgın döneminde de altının dünya ekonomileri ve yatırımcılar için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Güvenli liman rolü daha da pekişti. Bu nedenle vatandaşlarımız ve yatırımcılarımıza altın takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını yineliyoruz. Altın, sizi hiçbir zaman üzmez ve yolda bırakmaz."