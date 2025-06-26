İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el oto satışında 6 ay - 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının 6 ay süreyle 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamasının uzatma kararına gerekçe olarak,

"Söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay-6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır" denildi.

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İkinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulamanın aynı şekilde devam edeceği belirtilirken, "Yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edilecektir. Bu kapsamda noterlikler, söz konusu satışları engellemeye devam edecek ve denetimler sürecektir" açıklaması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla gerektiğinde ilave tedbirlerin hayata geçirilebileceğini de bildirildi. 146 MİLYON TL CEZA KESİLDİ Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, bu çerçevede, hâlihazırda yürürlükte olan iki önemli düzenlemenin bulunduğu hatırlatılarak, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı yasaklanmıştır" denildi. REKLAM İkinci eldeki bir diğer yürürlükteki kısıtlamanın "ilan kısıtlaması" olduğu da kaydedilerek, "İkinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasak kapsamına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bu düzenlemelerin geçerlilik süresinin daha önce 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında, 6 Ay – 6 Bin km kuralına aykırı hareket eden yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.