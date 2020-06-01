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İkinci el araç alım-satım şirketi ikinciyeni.com, sektördeki Nisan ve Mayıs ayı fiyat ortalamasını açıkladı. Hazırlanan analize göre Covid-19 salgınının etkisiyle Martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları Nisan'ın ardından Mayıs ayında da yükseldi. İkinci el otomobil fiyatları Mayıs ayında yüzde 8.36 artış gösterdi.

Mayıs ayındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "2019'da yüzde 30 büyüyen ikinci el araç sektörü, Covid-19 salgınından özellikle Mart ayından itibaren yüksek düzeyde etkilendi. Covid-19 kaynaklı bu sert talep düşüşü fiyatları yüzde 10'a yakın düşürdü. Ancak hem talep artışı hem de fiyatlardaki yukarı yönlü sert hareketi Mayıs ayında görmeye başladık ve fiyatlar yüzde 8,36 artarak Covid-19 öncesi dönemi yakaladı" dedi.

'TOPARLANMA HAZİRAN'DA DEVAM EDECEK'

Bu artışın temel nedeninin salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesinden kaynaklandığını belirten Emre Ayyıldız, "Nisan ayına göre Mayıs ayında daha güçlü seyreden ikinci el araç alım talebi, sıfır araç fiyatlarında kurlardan kaynaklı yaşanan fiyat artışı ile birleşince Mayıs ayında daha önceden de paylaştığımız fiyat artışlarının yaşanmasını sağladı. Talepteki toparlanmanın Haziran'da da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye'de Mart ayında 624 bin 268 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı Nisan ayında 290 bin 268 adet olarak gerçekleşti.

Nisan ayındaki satış adedi geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 50'ye yakın bir daralma yaşandı.