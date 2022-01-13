Otomotiv sektöründe bir süredir beklenti haline gelen matrah güncellemesi, bugün sürpriz bir şekilde gerçekleşti.

Döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak, otomobil fiyatları son 3 ayda önemli oranda artmış ve düşük vergi diliminde kalan araç sayısı bir elin parmaklarını geçmez olmuştu. Fiyatlardaki gelişmeler çip krizi ile birleştiğinde ise, ortaya satışların önemli oranda azaldığı bir tablo çıkmıştı.

Hatırlanacak olursa, Türkiye'deki otomobil satışları fiyatların artmaya başladığı geçen yılın Ekim ayından itibaren önemli ölçüde azalmıştı. Buna göre, otomobil pazarı 2021'in Ekim ayında yüzde 47, Kasım ayında yüzde 33 ve Aralık ayında da yüzde 46 oranında gerilemişti.





Fakat, yılın ilk yarısında iyi bir performans sergileyen otomobil pazarı, 2021 yılını yüzde 8'lik bir daralma ile bir önceki yıla yakın bir rakam olan 175 bin 497 adet ile kapamıştı.