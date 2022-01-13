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2022 Sahibinden 2. el araç fiyatları düşecek mi ve ne zaman? İkinci el araba fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları düşer mi? 2022 Sahibinden 2. el araç fiyatları düşecek mi ve ne zaman?

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Döviz kurlarındaki önemli gelişmeler nedeniyle vatandaşlar; İkinci el araba fiyatları düşer mi ile 2022 Sahibinden 2. el araç fiyatları düşecek mi ve ne zaman sorularınını cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

13.01.2022 - 11:45 | Güncelleme: OTOMOBİL

  • Döviz kurundaki artış otomobil piyasasında ciddi fiyat artışını beraberinde getişmişti. Doların 12 lira seviyelerine düşmesinin ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar "Otomobil fiyatları düşer mi? Otomobil fiyatları ne olacak?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte otomobil piyasasındaki son durum...

  • Otomotiv sektöründe bir süredir beklenti haline gelen matrah güncellemesi, bugün sürpriz bir şekilde gerçekleşti.

    Döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak, otomobil fiyatları son 3 ayda önemli oranda artmış ve düşük vergi diliminde kalan araç sayısı bir elin parmaklarını geçmez olmuştu. Fiyatlardaki gelişmeler çip krizi ile birleştiğinde ise, ortaya satışların önemli oranda azaldığı bir tablo çıkmıştı.

    Hatırlanacak olursa, Türkiye'deki otomobil satışları fiyatların artmaya başladığı geçen yılın Ekim ayından itibaren önemli ölçüde azalmıştı. Buna göre, otomobil pazarı 2021'in Ekim ayında yüzde 47, Kasım ayında yüzde 33 ve Aralık ayında da yüzde 46 oranında gerilemişti.

    Fakat, yılın ilk yarısında iyi bir performans sergileyen otomobil pazarı, 2021 yılını yüzde 8'lik bir daralma ile bir önceki yıla yakın bir rakam olan 175 bin 497 adet ile kapamıştı.

  • YENİ ORANLAR GELDİ

    Yapılan matrah düzenlemesinin ayrıntılarına geçersek, Ağustos ayında yapılan son düzenlemeden farklı olarak 2 yeni ÖTV oranının yaratıldığı görülüyor.

    Öyle ki, bugüne kadar çift haneli vergi dilimleri yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80 şeklinde giderken, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV oranları da yeni düzenleme ile birlikte hesaba dahil edildi.

    Düzenleme ile, otomobillerin ÖTV dilimini belirleyerek son fiyatı şekillendiren matrah, yani vergisiz fiyat limitlerinde de artırıma gidildi.

    Yeni düzenleme ile motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin TL olurken, yüzde 50 vergi dilimi için üst sınır 150 bin TL, yüzde 60 veri oranı için 175 bin TL, yüzde 70 vergi oranı için 200 bin TL oldu. Bu matrah değerinin üzerinde kalan 1.6 litreden daha küçük motorlu araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlendi.

  • Yapılan değişiklik Ağustos ayındaki son güncelleme ile karşılaştırıldığında daha net anlaşılıyor. Ağustos ayındaki düzenlemede, yüzde 45'ten yüzde 50 ÖTV dilimine geçiş için belirlenen üst matrah sınırı 92 bin TL, yüzde 50'den yüzde 80'e geçiş için belirlenen limit ise 150 bin TL idi.

    Toparlayacak olursak, yüzde 45 ÖTV için matrahlarda üst sınır yüzde 30, yüzde 80 ÖTV için ise yüzde 33 arttı. Yüzde 50'lik diliminde değişikliğe gidilmezken, yeni oranlar işle birlikte yüze 50'den yüzde 80'e geçişin önü kesildi.

    ELEKTRİK MOTORLU OLANLAR DA DEĞİŞTİ

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar, elektrik motoru olan hibrit otomobiller için de yeni düzenlemeler getirdi.

    Buna göre, elektrik motoru da olan ve motor gücü 50 kW'ı geçip, motor silindir hacmi
    1.8 litreyi geçmeyen otomobillerde, matrah değeri 130 bin TL'de aşmayanlar yüzde 45, matrah değeri 170 bin TL'ye kadar olanlar yüzde 50, matrah değeri 210 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80 ÖTV oranı ile fiyatlanacak.

    Ağustos ayındaki son güncelleme ile karşılaştırıldığında ise, hibrit otomobillerde yüzde 45 ÖTV sınırı 114 bin TL, yüzde 50'den yüzde 80'e geçiş sınırı ise 170 bin TL seviyesindeydi.

  • EN ÇOK SATILANLARIN FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

    En çok satılan otomobiller üzerinde konuyu açıklayacak olursak, örneğin Fiat Egea'nın 1.6 litre dizel Urban donanım paketli versiyonu düzenleme öncesi yüzde 80 ÖTV dilime girmiş ve 418 bin 500 TL'den alıcı buluyordu. Bu otomobil artık yüzde 70 ÖTV dilimine girdiği için, fiyatında yüzde 6'ya yakın bir indirim meydana gelecek ve yeni fiyatı 395 bin 361 TL olacak.

    Toyota Corolla'nın başlangıç paket otomatik şanzımanlı versiyonun fiyatı da dün akşam itibari ile 421 bin 750 TL idi. Bu modelin ÖTV'si de yüzde 80'den yüzde 70'ye inerek fiyatı yüzde 6 kadar aşağı çekecek.

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