30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dubai Mali Hizmetler Kurumu (DFSA) geçtiğimiz yıl iflas eden Abraaj Group'un iki şirketine yatırımcıları yanılttıkları ve yatırımcıların paralarını yönetirken usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle toplam 315 milyon dolar ceza kesti. Kurum Abraaj Investment Management'a (AIML) 299.3, Abraaj Capital'e (ACLD) ise 15.3 milyon dolarlık ceza kestiğini açıkladı.
DFSA Başkanı Bryan Stirewalt konuyla ilgili yaptığı açıklamada cezanın büyüklüğünün ihlallerin ciddiyetini yansıttığını ifade etti. Söz konusu firmalardaki üst yöneticilerin uzun süreli olarak yatırımcıları yanıltmayı sürdürdüğünü belirten Stirewalt "İhlalleri gerçekleştiren kurum ve kişilerin peşini bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.
6 KITADA YATIRIMLARI BULUNUYORDU
Bu ceza DFS'nın bugüne kadar verdiği en büyük ceza oldu. Abraaj geçtiğimiz yıla kadar 14 milyar dolarlık portföyüyle Ortadoğu'nun en büyük yatırım fonları arasında yer alıyordu. 2002 yılında Pakistan doğumlu Arif Nakvi'nin kurduğu Abraaj Goup'un 6 kıtada yatırımları bulunuyordu.
2011'DE ACIBADEM HİSSELERİNİ SATTI
Dev firmanın çöküşü, sağlık fonundaki paranın nasıl kullanıldığına dair 4 büyük yatırımcının şüphelenmesiyle başladı. Yatırımcılar konunun araştırılması için 4 farklı bağımsız denetçiyle anlaştı. Yapılan araştırmalar sonucu şirketin fonun kaynaklarını usülsüz bir biçimde başka alanlara kaydırdığı anlaşıldı. Yatırımcı güvenini tamamen kaybeden firma geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulundu. Ancak dünyanın farklı ülkelerinde Abraaj'a yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Türkiye'de 2008'de Acıbadem Hastaneleri'ne ortak olan Abraaj Capital, hisselerini 2011'de satmıştı. Şirketin Fibabanka'da ve sanal mağaza Hepsiburada.com'da azınlık hissesi, süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan'da çoğunluk hissesi bulunuyordu.
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