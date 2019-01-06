AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2017'ye kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 35,06 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 31 milyar 568 milyon 469 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Söz konusu ihracat rakamı 2017'de 28 milyar 527 milyon 976 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen yıl ihracatını yüzde 10,7 artırdığına işaret etti.



Sektörün 32 milyar dolara dayanan 2018 dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracatından yüzde 18,8 pay aldı.

İHRAÇ EDİLEN HER 5 ÜRÜNDEN 4'Ü AVRUPA'YA

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkelerine ihracatı, 2018'de 2017'ye göre yüzde 11,5 artarak 25 milyar 138 milyon 204 bin dolar düzeyine yükseldi.

Böylece sektörün geçen yıl 31,6 milyar dolarlık ihracatının yüzde 79,6'sı Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu da ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin, Avrupa'nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülke grupları, 1 milyar 536 milyon 362 bin dolarla Afrika ülkeleri, 1 milyar 426 milyon 530 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu.

EN FAZLA İHRACAT KAYBI ABD'DE



Otomotiv endüstrisinin geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.



Sektörün geçen yıl en büyük pazarı, 4 milyar 752 milyon 379 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı, 3 milyar 268 milyon 107 bin dolarla İtalya, 3 milyar 235 milyon 930 bin dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon 607 bin dolarla İngiltere ve 1 milyar 785 milyon 208 bin dolarla da İspanya takip etti.

Geçen yıl Belçika'ya 1 milyar 409 milyon 198 bin dolarlık, Slovenya'ya 1 milyar 161 milyon 191 bin dolarlık, Polonya'ya 1 milyar 138 milyon 930 bin dolarlık ve ABD'ye 1 milyar 112 milyon 909 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Böylece Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika, Slovenya, Polonya ve ABD, geçen yıl 1 milyar doların üzerinde otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleştirilen ülkeler olarak sıralandı.

Otomotiv endüstrisi ihracatında geçen yıl en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı ise ABD çekti. Sektörün ABD'ye ihracatı geçen yıl 2017'ye göre 295 milyon 356 bin dolar azaldı.

ABD'nin ardından İran 235 milyon 675 bin dolar, Suriye 27 milyon 859 bin dolar ve Norveç 23 milyon 771 bin dolarlık ihracat düşüşüyle en fazla kayıp yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.