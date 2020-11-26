İhracatçı pazar arayışını sanal fuarlarla sürdürüyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ticaret fuarlarının ertelenmesi Türk ihracatçıları sanal fuarlara yönlendirdi. Yeni duruma hızla adapte olan ihracatçılar, 7 dijital fuarda yeni iş bağlantıları kurdu.

Salgın dolayısıyla dünyada çok sayıda fuarın ertelenmesi ve iptal edilmesi üzerine yeni iş bağlantıları için sanal fuarları devreye sokan Türkiye İhracatçılar Meclisinin bünyesinde Sanal Fuarlar Komitesi oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle ilk sanal fuar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde "Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı" ismiyle düzenlendi.

Fuara Türkiye'den 31 firma katılırken, 59 ülkeden 300'ün üzerinde ithalatçıyla görüşmeler yapıldı. 3 Haziran'da sona ermesi planlanan etkinlik, yoğunluk nedeniyle 1 gün uzatıldı.

İhracatçıların alıcılarla ikinci buluşması ise 22 Haziran'da Makine İhracatçıları Birlikleri ve Selçuk Üniversitesi tarafından ilk kez yerli ve milli yazılımla düzenlenen "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı" oldu. 61 firmanın katıldığı bu fuarı 45 bin kişi ziyaret etti.

Türk mobilya sektörü de sanal fuarla 27 Temmuz'da tanıştı. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince gerçekleştirilen etkinlik, 30 Temmuz'a kadar sürdü. "Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuarı"na 50 firma katılım sağladı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğince düzenlenen "2020 Dijital Ayakkabı Moda Fuarı" da 25-27 Ağustos'ta yapıldı. Fuarda, Türk tedarikçilerle 92 ülkeden 1041 alıcı buluştu.

Shoedex2020 Deri Ürünleri Fuarı, talep üzerine ikinci kez 13-23 Ekim'de düzenlendi. Tüm deri ürünlerini kapsayacak şekilde organize edilen fuarda katılımcı sayısı 71'e ulaştı.

Dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarına da Türkiye ev sahipliği yaptı. SAHA İstanbul Savunma, Havacılık, Uzay ve Sanayi Kümelenmesi tarafından organize edilen fuar, yüksek teknoloji üretim potansiyeline sahip yüzlerce firma ve üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Son sanal fuar etkinliği de İzmir'den geldi. TİM ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen, 53 firmanın katıldığı sanal gıda fuarı "The Fource" yarın sona erecek.

- "Sanal fuarlarda dünyaya örnek olduk"

TİM Sanal Fuarlar Komitesi Başkanı ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde ticaretin sanal ortama kaydığını söyledi.

Pandeminin ticaret kültüründeki değişime hız verdiğini, bu ortama hızlı uyum göstermenin önemli olduğunu dile getiren Zandar, pandemi sonrasında da çok sayıda fuarın etkisinin azalacağını ancak sanal fuarların çıkış ivmesini sürdüreceğini düşündüklerini bildirdi.

Firmaların sadece ihtiyaç duydukları fuarlara fiziki olarak katılacaklarını, diğerlerinde ise çevrimiçi olarak yer alacaklarını belirten Zandar, şunları kaydetti:

"Salgın sürecindeki en büyük kazancımız dijital boyuttaki eksiklerimizi görmemiz oldu. Buna yönelik çalışma yaptık. Türk firmalarının birçoğunun dijital ayak izi yoktu. Artık internet sitesi, sosyal medya hesabı gibi kavramlar firmaların olmazsa olmazı oldu.

Türkiye, sanal fuar anlamında dünyaya da öncü oldu. Ayakkabı ve savunma konusunda dünyada daha önce bir sanal fuar düzenlenmediğini gördük. Bu anlamda ilk olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu süreçte çok iyi organize olduk. Dünya genelinde bu işi fuarcılar yaparken bizde sektörlerin kendisi düzenleyici oldu."

Zandar, firmaların sanal etkinliklere beklenenin üzerinde uyum gösterdiğini vurgulayarak, "İlk sanal fuarlardan itibaren hızlı bir adaptasyon süreci yaşadık. İkili görüşmelerde iş bağlantılarında istediğimiz sonuçları aldık. Bu artarak, katlanarak devam ediyor. Artık bu yöntemin vazgeçilmez olduğunun herkes farkında. Buna yönelik adımlar atıldı firmalar tarafından. Henüz dijitalleşmeyen firmaların bile ajandalarında ilk sırada bu var." dedi.