İHA

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3, yakıtlarda yüzde 37,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1,4 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16.0 AZALDI

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5, yakıtlarda yüzde 10,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 2,9 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6.4 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde değişmezken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 24,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5,7 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8.8 ARTTI

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4 ve yakıtlarda yüzde 5,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 14.4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 162,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 azalarak, 2020 Mart ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 177,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,0 azalarak, 2020 Mart ayında 148,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Şubat ayında 138,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,0 azalarak, 2020 Mart ayında 128,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mart ayında 127,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 artarak, 2020 Mart ayında 135,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI MART AYINDA 105.2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mart ayında 101,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,2 puan artarak, 2020 yılı Mart ayında 105,2 oldu.

Dış ticaret haddi, 2020 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4,6 puan artarak 106,0 oldu.