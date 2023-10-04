Icardi penaltıyı kaçırdı, yine zor golü attı! Manchester United'ı Old Trafford'da yıktı
Galatasaray'da Icardi, 78'de kazanılan penaltıyı auta yolladı. Ancak Arjantinli yıldız 3 dakika sonra çok klas bir vuruşla Aslan'a Old Trafford'da galibiyeti getirdi.
- 1
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oldu.
- 2
Mücadelenin 78. dakikasında Onana'nın pasında araya giren Dries Mertens rakip ceza sahası içerisinde Casemiro'nun hamlesi sonrası yerde kaldı.
- 3
Hakem penaltı noktasını gösterdi ve müdahaleyi yapan Brezilyalı oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı kartı verdi.
-
- 4
Ancak Arjantinli yıldız, penaltıda topu dışarıya gönderdi.
- 5
Fakat 3 dakika sonra Icardi yeniden sahne aldı.
- 6
81. dakikada kendi yarı alanından kafayla topu uzaklaştıran Sanchez'in pasında topu kapan Mauro Icardi, ceza sahası içinde yaptığı klas aşırtma vuruşta top filelere gönderdi: 2-3.
-
- 7
Icardi böylece Galatasaray'a Old Trafford'da tarihi bir galibiyet getirdi.
- 8
İSTANBULSPOR MAÇINDA DA BENZER SENARYO YAŞANMIŞTI
Icardi, ligde oynanan İstanbulspor maçında penaltıda Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topu bomboş kale yerine dışarı atmıştı.
- 9
Ancak Arjantinli oyuncu, 5 dakika sonra yine zor bir vuruşla galibiyeti getiren isim oldu.
-
- 10
Icardi böylece bu sezon 11. golünü kaydetti.
- 11
"KENDİME KIZDIM"
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Manchester United deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
- 12
Arjantinli golcü, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum." sözlerini sarf etti.
-
- 13
Icardi, ayrıca, "Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
- 14
- 15