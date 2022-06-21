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İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'e şok sözler! - Magazin haberleri

İbrahim Tatlıses'in suçlamalarına oğlu Ahmet Tatlıses'ten yanıt!

İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan ünlü türkücü, "İhanete uğradım, vurulduğum gün oğlum şirketin kasasındaki parayı boşalttı!" dedi. Ahmet Tatlıses'ten babasına sert yanıt geldi

21.06.2022 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • İbrahim Tatlıses'in, Babalar Günü'ndeki "Baba candır babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajı oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki gerilimi yine artırdı. Ünlü türkücünün bu sözünün ardından önce Sara, ardından da Ahmet Tatlıses sert yanıt verdi.

  • Adalet Sara, "Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak göndermede bulundu.

  • "7 TANE DÜLLAN BATIRDI!"

    Eski eşinin paylaşımın ardından ünlü türkücü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalet Sara'yı da eleştiren Tatlıses, "45 senedir ayrılmışım 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluna yedi dükkân verdim, hepsini batırmış neyin helalliği. Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkân verdim. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum. 70 yaşında adam sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık. Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık. Merhamet edin bana biraz…" dedi.

  • "ADINI DUYMAK İSTEMİYORUM!"

    Zehir zemberek sözlerini sürdüren Tatlıses, "Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Bir insana yedi dükkan verirsin yedisi de batar mı? Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum’dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

  • "ŞİRKETİN KASASINI BOŞALTTI"

    Oğluyla ilgili şoke edici iddialarda bulunan Tatlıses, "Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanet uğradım ihanete. Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor? Neden benim ellerim kasılıyor, ‘hep içime atıyorum’ diye. Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun." diye konuştu.

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