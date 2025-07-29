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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak hakkında konuştu: Hani beni kabul etmiyordu

        İbrahim Tatlıses: Hani beni kabul etmiyordu

        Bodrum'da polislerin üzerine araç sürdüğü için gözaltına alınan Dilan Çıtak, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İdo Tatlıses'in sosyal medyada kız kardeşi için yapılan 'boş teneke' yorumunu beğenmesinin ardından İbrahim Tatlıses de bir süredir küs olduğu kızı hakkındaki sessizliğini bozdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 08:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:55
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        "Hani beni kabul etmiyordu"
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        Bodrum'da polisler, kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı durdurup ehliyet ve ruhsat sormuştu.

        Bir anda kamyonetle hareket eden Dilan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalışmıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracını sürmüştü. Bunun üzerine Polislerden biri, silahını çekip Dilan Çıtak'ın araçtan inmesini istemiş, ancak Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açmıştı.

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Dilan Çıtak, kendisini kamyonetine kilitlemişti.

        Bir süre sonra kamyonetten inen Dilan Çıtak, karakola götürülerek; "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        SESSİZLİĞİNİ BOZDU; "SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR"

        Yaşananların ardından tüm gözler Dilan Çıtak'ın bir süredir arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'e çevrildi. Tatlıses, kızının olay sırasında "Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım" demesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

        Elini ağzına götürerek fermuar hareketi yapan İbrahim Tatlıses, "Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Söylenecek çok şey var da..." ifadelerini kullandı.

        İdo Tatlıses, Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses
        İdo Tatlıses, Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses

        KARDEŞİ İÇİN YAPILAN 'BOŞ TENEKE' YORUMUNU BEĞENMİŞTİ

        Öte yandan İdo Tatlıses ise kardeşi Dilan Çıtak için yapılan; "Boş teneke çok ses çıkarır. 'Bana ünlü olduğum için yapıyorlar' demişsin... Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde. Peki ya sen ne yapıyorsun? Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun. Kardeş, bu öldürmeye teşebbüstür. Sonra da çıkıp mağdur edebiyatı yapıyorsun. Vallahi çok iyi adammış o polis; ben olsam çok farklı hareket ederdim. Bir söz vardır: Altın tas içindekini gösterir. Ün, karakteri gizlemez; ortaya çıkarır. Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk..." şeklindeki yorumu beğenerek kardeşine olan tepkisini gözler önüne sermişti.

        NE OLMUŞTU?

        İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak ile Levent Dörter'in düğününde nikâh şahitliğini yapmış, kızını kendi programı 'İbo Show'a çıkarmıştı. Tatlıses ile yıllar sonra kabul ettiği kızı arasındaki soğukluk 'tamamen bitti' diye düşünülürken, art arda gelen ve dozajı artan karşılıklı açıklamalarla baba-kız arasında kriz patlak vermişti.

        Dilan Çıtak, babasının geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hastaneye ziyarete gitmemiş, 'geçmiş olsun' açıklaması yapmamış ve kardeşi İdo Tatlıses ile sosyal medyada takipleşmeyi bırakmıştı.

        Dilan Çıtak; "Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın bir takım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar" demişti.

        İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın bu açıklamaları karşısında; "Benim soyadımı kullanmasın" ifadesini kullanmıştı. Çıtak, bu sözlerden kısa bir süre sonra Tatlıses soyadını sosyal medya sayfasından kaldırmıştı.

        Serbest bırakıldı
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        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
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        Polisin üzerine araç sürdü
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        #İbrahim Tatlıses
        #dilan çıtak

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