İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunlar vatan haini

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ANCAK VATAN HAİNLERİNE YAKIŞIR"

Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu iddialarına cevap veren Hacıosmanoğlu, "Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!" ifadelerini kullandı.

"MONTELLA'YI TÜRK VATANDAŞI YAPACAĞIZ"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var.Montella'yıen kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız"