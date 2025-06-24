Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel OtoSpor'a konuk oldu

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor yeni bölümü ile ekrana geldi.

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Programın bu haftaki bölümünde Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve Koreli markanın gelecek hedeflerini paylaştı.

HT Spor'dan Gizem Direk de, motorsporlarındaki en son haberleri ve gelecek yarışlar ile ilgili bilgileri canlı yayında izleyenlere aktardı.

Programın test köşesinde ise bu hafta Japon üretici Isuzu'nun pick-up modeli yenilenen D-Max yer aldı.

OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.