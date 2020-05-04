Türkiye, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma ithalatına 2015-2019 yılları arasında toplam 193 milyon 19 bin dolar harcadı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton, 2018'te 39 bin 310 ton ve 2019'da 37 bin 500 ton hurma ithal edildi.
5 yılda toplam 163 bin 454 ton hurma satın alınırken, hurma ithal edilen ülkelere ödenen tutar 193 milyon 19 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de geçen yıl sofralarda 14 ülkeden hurma yer aldı. Geçen yıl en fazla hurma ithalatının yapıldığı ülkeler İran, Suudi Arabistan, Irak, Tunus ve İsrail olarak sıralandı.
Hurma ithalatına karşılık Suudi Arabistan'a 11,6 milyon dolar, İsrail'e 7,5 milyon dolar, Filistin'e 5,3 milyon dolar, Tunus'a 4,7 milyon dolar ve İran'a 3,7 milyon dolar ödendi.
Türkiye'nin hurma ithal ettiği diğer ülkeler arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Ürdün ve Pakistan da yer aldı.
Hurma ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi. Geçen yıl ocak-mart döneminde 11 bin 554 ton hurma ithal edilirken, bu rakam bu yılın ilk çeyreğinde 4 bin 948 ton artışla 16 bin 502 tona ulaştı. Hurma ithalatına yılın ilk çeyreğinde ödenen rakam ise 10 milyon 792 bin dolardan 19 milyon 655 bin dolara ulaştı.
BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE HURMA İHRACATINDA DA ARTIŞ OLDU
Öte yandan, Türkiye 2015-2019 döneminde 46 milyon dolar karşılığı 24 bin 996 ton hurma ihraç etti.
Geçen yıl ise 10 milyon 121 bin dolarlık dış satım yapıldı. Dış satımda Birleşik Krallık 3,4 milyon dolar, Avustralya 2,1 milyon dolar ve Almanya 1 milyon dolar ile öne çıktı.
Bu yıl Ocak-Mart dönemi hurma ihracatında da 2019'un aynı dönemine göre 1 milyon 634 bin dolarlık artış oldu. Buna göre, 2019'un ilk çeyreğinde 1.252 ton karşılığında 2 milyon 290 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2020 Ocak-Mart döneminde dış satım 1.915 ton karşılığı 3 milyon 924 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
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