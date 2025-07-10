Huawei Watch 5 ve BonusFlaş ile temassız ödeme - Teknoloji Haberleri

Huawei Watch 5 ve BonusFlaş ile temassız ödeme - Teknoloji Haberleri

Türkiye’nin dijital bankacılık liderlerinden Garanti BBVA, Huawei ile gerçekleştirdiği yenilikçi iş birliğiyle temassız ödeme deneyimini bir üst seviyeye taşıdı. BonusFlaş uygulaması, HUAWEI WATCH 5’te temassız ödeme imkânı sunan Türkiye’deki ilk uygulama olduğunu duyurdu. Android destekli akıllı telefon kullanan Garanti BBVA müşterileri, fiziksel kart veya cep telefonu taşımadan, yalnızca akıllı saatleriyle hızlı ve güvenli ödeme yapabiliyor.

AKILLI SAAT İLE ÖDEME KOLAYLIĞI

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Garanti BBVA müşterileri, BonusFlaş’ın güçlü teknolojik altyapısı sayesinde HUAWEI WATCH 5 ile temassız ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü, hızlı işlem kapasitesi ve yüksek güvenlik standartlarıyla BonusFlaş, akıllı saat üzerinden ödeme yapmayı pratik ve güvenilir kılıyor. Kullanıcılar, Huawei’nin zarif tasarımı ve ileri teknolojisiyle birleşen bu özellik sayesinde ödemelerini bileklerinden yapmanın konforunu yaşıyor.

Yakın zamanda, diğer NFC destekli Huawei saat modellerinde de bu özelliğin kullanıma sunulması planlanıyor.

“ÖDEMELERİ GÖRÜNMEZ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, iş birliği hakkında şunları söyledi: “Temassız ödeme teknolojilerine yatırımlarımızla müşteri deneyimini her platformda geliştiriyor, ödemeleri ‘görünmez’ hale getirmeyi amaçlıyoruz. Huawei ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, mobil cüzdan deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. BonusFlaş ile akıllı saati cüzdana dönüştürerek temassız ödeme seçeneklerimizi zenginleştirdik. Yakın zamanda bu teknolojiyi tüm Huawei akıllı saat modellerine entegre etmeyi hedefliyoruz.”

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Wan Fei ise şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de yenilikçi giyilebilir ürünlerimizle kullanıcı deneyimini güçlendiriyoruz. Garanti BBVA ile HUAWEI WATCH 5 için gerçekleştirdiğimiz BonusFlaş temassız ödeme entegrasyonu, yerel çözümlerle kullanıcı memnuniyetini artırma hedefimizin en güzel örneklerinden. Bu özelliği diğer akıllı saat modellerimize de taşımayı planlıyoruz.”