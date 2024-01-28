Seçim sonuçlarını yurt dışı seçmen etkileyecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılmasına sayılı günler kaldı. Bıçak sırtı bir seçim olacağı konusunda herkes hemfikir. Seçimlerin sonucunu etkileyecek seçmenler arasında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları geliyor. Dışişleri Bakanlığı da yurtdışında yaşayan Türk... 10 ay önce DEVAMI

Anayasa Mahkemesi üyesi Topal, kadın-erkek eşitliğine "modern hurafe" dedi Anayasa Mahkemesi, kadının soyadı olarak yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etti. "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır" hükmü 28 Ocak 2024 tarihinde yürürlükten kalkacak. O tarihe kadar yasa koyucu yeni bir düzenleme yapacak. İptal... 10 ay önce DEVAMI

Liyakat ve inisiyatifin önemi Çocukları seven ve değer veren Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı sırasında da okulları ziyaret eden, çocuklarla ilgilenen bir liderdi. Ülkenin gelişip yükselmesinin, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının yolunun çocuklardan geçtiğine inandığı için TBMM'nin açılması ile halk egemenliğine... 11 ay önce DEVAMI

Mimar, mühendis ve şehir plancıları destek bekliyor Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları seslerini duyurmam için yardım istediler. Her yıl binlerce mezun veren bölümlerden kamuya çok az atama yapıldığını ve bu yüzden işsizlik nedeniyle maddi ve manevi sıkıntılar çektiklerini dile getirdiler. Atama... 11 ay önce DEVAMI

Yargıya güvenmek... 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlere sayılı günler kala, seçimlere katılacak olan siyasi partilerin ekonomik vaatleri ön plana çıktı. Emekli maaşlarını artırma, gençlere bedava internet verme, yeni evleneceklere kredi imkanı gibi pek çok vaatte bulunuldu. Oysa ki Türkiye'nin ana sorunu... 11 ay önce DEVAMI

YSK kaosu nasıl engelledi? Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde kaosa neden olacak ilk başvuruda sınavı geçti. Millet Partisi, partilerinde bulunan 'millet' kelimesinin Millet İttifakı tarafından kullanılmasının 'hukuksuz' olduğu iddiasıyla geçtiğimiz ay Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek... 11 ay önce DEVAMI

180 bin kişi ölümle burun buruna... Deprem sonrası tüm Türkiye yasa boğulurken, deprem yaraları sarılmaya çalışılırken geride kalanlar da tedirginlik duymaya ve kaygılı günler geçirmeye başladı. Evlerimizin depreme dayanıklı olup olmadığını, olası bir depremde nasıl davranacağımızı, neler yapacağımızı her gün düşünmeye başladık.... 1 yıl önce DEVAMI

Yargıtay'dan müteahhitlere "ödül" gibi karar 6 Şubat gününden bu yana tüm Türkiye yasa boğuldu. Binlerce insanımız yaralandı, hayatını kaybetti. Deprem acısıyla sarsılmayan tek bir insan kalmadı. Gölcük depreminin yaşandığı 1999 yılından sonra yapılan binalar da yerle bir oldu. Deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı belirtilen binalar da yerle... 1 yıl önce DEVAMI

Birol Erdem kararında "Hata"dan dönüldü Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlarından mahkum olanların ve yargılaması devam edenlerin dört gözle beklediği Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem hakkındaki kararın gerekçesini yazdı. FETÖ yöneticiliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde ilk derece mahkemesi... 1 yıl önce DEVAMI

7. yargı paketine kamu avukatlarından ve sağlık memurlarından itiraz var... Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yargı Reformu Strateji Belgesi"nde ve bu belgenin uygulama takvimi olan "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilk itiraz kamu avukatlarından geldi. Kamu avukatları, 6. yargı paketi açıklandığında kendileriyle... 1 yıl önce DEVAMI

O savcı ceza alacak mı? 6 yaşında henüz bebeklikten çıkmış, çocuk statüsüne ancak ulaşmış bir kız çocuğunun evlendirilmesi ve yıllarca cinsel istismara uğramış olması hepimizi sarstı. Tedavi edilmesi neredeyse imkansız bir travmanın yaşanmasına neden olanlarla ilgili soruşturma sürerken Hakimler ve Savcılar Kurulu da 10... 1 yıl önce DEVAMI

Yargıtay, arızalı çıkan 2. el İş makinasını alanlara "İade" yolunu açtı Yargıtay, 2. el iş makinası alanlarla ilgili emsal bir karara imza attı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aldığı çekicinin 14 gün sonra yüksek meblağlı arıza çıkartması üzerine açılan davada, davacıyı haklı buldu. Arızaya sebep olan ayıbın satımdan önce mi sonra mı olduğu yönünde tespit yapıldıktan sonra... 1 yıl önce DEVAMI

Birol Erdem neden "Beraat" etti? Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem'i yargı camiasında tanımayan yoktur. 1990 yılında İdarî Yargı hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Erdem; sırasıyla Edirne İdare Mahkemesi, Ankara İdare Mahkemesi üyeliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevler yaptıktan sonra genel... 1 yıl önce DEVAMI

Muş üretiyor Kars pazarlıyor… Geçtiğimiz hafta Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın davetlisi olarak gazeteci dostlarla Muş'a gittik. Bir Belediye Başkanının bu kadar çalışkan ve mütevazı olmasına alışık değiliz... Göreve gelir gelmez makam odasını değiştirip halkla arasına sınır koyan Belediye başkanlarından olmayan Asya,... 1 yıl önce DEVAMI

40 yıl dayanması gereken kiremit 2 yılda kırılırsa tazminat ödenecek Yargıtay, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bir karara imza attı. Avrupa ve Amerika'da tüketici lehine verilen kararların bir benzerine imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 40 yıl dayanması beklenen kiremitlerin iki yılda kırılması üzerine açılan davanın kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.... 1 yıl önce DEVAMI

Cezaevlerine infaz iyileştirmesi gündemde… 120 bin kişiye af geliyor! Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Üç yılı aşkın bir zamandır... 1 yıl önce DEVAMI

FETÖ, emojilerle haberleşmeye başladı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyonda 543 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 238'i Bylock kullanıcısı, 153'ü KHK ile ihraç... 1 yıl önce DEVAMI

Rekabet Kurulu'nda kadının adı var Pek çok kamu kurumunda görmeye alışık olmadığımız bir durumu Rekabet Kurumu'nda gördüm. Kurum üyelerinden Ayşe Ergezen'i ziyaret gittiğimde kurum Başkanı Birol Küle ile de sohbet etme şansım oldu. Ayşe Ergezen, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.... 1 yıl önce DEVAMI

Zafer Partisi "Var" Zafer Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Çınar Coşkunserçe ile TBMM de sohbet ederken, yapılan anketlerde Zafer Partisi'nin yüzde 5-6 oranında oy oranına ulaştığını söyledi. Zafer Partisi'nin yaptırdığı anketler olduğu için çok inandırıcı bulmadım. Aynı gün Ak Parti Genel... 1 yıl önce DEVAMI