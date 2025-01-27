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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Hindistan'da OpenAI'ye telif hamlesi - Hindistan'ın dev medya kuruluşlarından OpenAI'ye telif hakkı hamlesi - Teknoloji Haberleri

        Hindistan'ın dev medya kuruluşlarından OpenAI'ye telif hakkı hamlesi

        Hindistan'ın önde gelen medya kuruluşları, OpenAI'ye karşı telif hakkı ihlallerini gerekçe göstererek yasal mücadele başlattı. Bu dava, yerel haber ajansı ANI'nin geçen yıl açtığı davayı da güçlendirecek nitelikte.

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:40
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        Hindistan'da OpenAI'ye telif hamlesi
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        Hindistan'ın dijital haber sektörünün önemli isimleri, OpenAI'ye karşı telif hakkı ihlali iddiasıyla hukuki süreç başlattı. Mukesh Ambani ve Gautam Adani'ye ait dijital haber birimleri ile Indian Express ve Hindustan Times gibi önde gelen medya kuruluşları, OpenAI'nin haber sitelerini izinsiz bir şekilde tarayarak içeriklerini kullandığını iddia ediyor.

        ADANI VE AMBANI'NİN KATILIMI

        Adani'nin NDTV'si ve Ambani'nin Network18'i de dahil olmak üzere birçok medya kuruluşu, Yeni Delhi mahkemesine başvurarak devam eden davaya dahil olmak istediklerini bildirdi. Bu kuruluşlar, OpenAI'nin güçlü yapay zeka aracını kullanıcılara sunmak amacıyla haber içeriklerini izinsiz bir şekilde tarayıp çoğalttığını iddia ediyor.

        ÖNCEKİ DAVALAR VE YENİ MÜDAHALELER

        Bu gelişme, yerel haber ajansı ANI'nin geçen yıl OpenAI'ye karşı açtığı davayı takip ediyor. Reuters tarafından incelenen 135 sayfalık dava dosyasında, OpenAI'nin davranışlarının DNPA üyeleri ve diğer kuruluşların değerli telif haklarına "açık ve yakın bir tehdit" oluşturduğu belirtiliyor. OpenAI, bu iddiaları reddederek sistemlerinin kamuya açık verileri adil bir şekilde kullandığını savunuyor.

        Dünyanın dört bir yanındaki mahkemeler, yazarlar, haber kuruluşları ve müzisyenlerin telif haklarına aykırı olarak içeriklerinin AI hizmetlerinde kullanılmasını iddia eden davaları inceliyor. Hindistan Express, Hindustan Times, Adani'nin NDTV'si ve DNPA tarafından yapılan bu yeni dava başvurusu, ANI'nin Microsoft destekli OpenAI'ye karşı açtığı davaya güç katacak.

        *Haberin görseli Reuters tarafından paylaşılmıştır

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