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        Haberler Dünya Her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kurtaran Süpermen!

        Adeta Süpermen! Dünyada en fazla insanın hayatını kurtaran adam: Maurice Hilleman

        Her yıl yaklaşık 8 milyondan fazla insanın hayatını kurtaran Maurice Hilleman dünyanın en önemli bilim insanlarından birisi. Günümüzde adı geçen birçok hastalıkla boğuşmuyorsak Maurice Hilleman ve ekibinin bulduğu aşılar sayesinde. İşte Maurice Hilleman'ın insanlığı kurtaran buluşları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:23
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        • 1

          ADETA SÜPERMEN AMA BİLİM İNSANI!

          Günümüzde çocukların doğumdan itibaren yaptırması gereken önemli aşılar bulunuyor. Ancak eskiden binlerce insan aşı olmadığı için bu hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyordu. Artık bu hastalıklara yakalanmıyor olmamızın nedenini Maurice Hilleman'a borçluyuz.

        • 2

          Maurice Hilleman'ın insanlık tarihini değiştirecek keşifleri henüz üniversite çağındayken başladı. Chicago Üniversitesi'nde viroloji okuyan Hilleman, ilk olarak Chlamydia trachomatis isimli bir bakterinin neden olduğu Klamidya hastalığına çare buldu.

        • 3

          HER YIL 8 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HAYATINI KURTARIYOR

          Birkaç yıl sonra ilaç üretimi alanında kariyerini sürdüren Hilleman görevini yerine getirirken II. Dünya Savaşı meydana geldi ve Amerikalı askerler, sivrisinek ısırıklarıyla yayılan çeşitli beyin hasarlarına neden olan bir virüsten dolayı hastalanmaya başladı.

          Bir şeyler yapmaya çalışan Hilleman Japon Ensefaliti adı verilen bu hastalığa karşı bir aşı geliştirmeyi başardı ve çok sayıda askerin hayatını kurtardı. Ayrıca Hilleman, Asya gribinin yayılmaya başladığı dönemde yine gribe karşı aşı geliştirdi.

        • 4

          KABAKULAK NEDENİYLE SADECE O DÖNEM ABD'DE 70 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

          Kısa bir süre sonra Hilleman'ın kızı kabakulak hastalığına yakalandı ve kızını bir an önce iyileştirmek isteyen bilim insanı, sümük ve tükürük örnekleri alarak laboratuvarda incelemeye başladı. Sadece o dönemde kabakulak nedeniyle Amerika'da 70 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

        • 5

          İLK KABAKULAK AŞISINI KIZINA YAPTI

          Hilleman'ın aşıyı bulması bu sefer o kadar kolay olmadı. Onlarca deneyin ardından çalışmasının sonucunu alan Hilleman ürettiği aşıyı kızının üzerinde deneyerek olumlu sonuç almayı başardı ve o dönemde bir milyondan fazla insanın hayatını kurtardı.

        • 6

          14 FARKLI HASTALIK İÇİN AŞI GELİŞTİRDİ

          Hilleman'ın insanlara katkısı yalnızca bunlarla sınırlı değil. Toplamda 14 farklı aşı geliştiren Hilleman, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, menenjit, hepatit A, hepatit B ve kalıcı inflüenza gibi rahatsızlıklar için aşılar geliştirdi.

          Her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kurtaran Hilleman bugün birçok hastalığa yakalanmamızı engelleyen tek kişi.

          Kaynak: Historyofvaccines, National Museum Of Health And Medicine, Hilleman Laboratories

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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