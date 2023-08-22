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        Haberler Yaşam Bilimsel araştırmaya göre çiftler en çok bu nedenden dolayı ayrılıyor!

        Forbes anketine göre çiftler en çok bu nedenle boşanıyor!

        Yapılan yeni araştırmalara göre evlilikleri yürütmek gün geçtikçe daha zor bir hale geliyor. Bazı araştırmalar "ilk evliliklerin" yarısının boşanma ile sonuçlandığını gösteriyor. İkinci evliliklerde ise bu oran daha da yüksek. Peki boşanma oranları son zamanlarda neden bu kadar çoğaldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:23
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        • 1

          ABD'de yapılan geniş çaplı bir anket çalışması bu sorunun cevabını dikkat çekici bir şekilde yanıtlıyor. Boşanan ve boşanma aşamasındaki 1.000 kişi üzerinde yapılan çalışma, başarısız evliliklerdeki en yaygın çatışma türlerini ve boşanma nedenlerini ortaya koydu.

        • 2

          ÇİFTLER EN ÇOK KARİYER İÇİN BOŞANIYOR

          Forbes geçtiğimiz günlerde başarısız evliliklerdeki çatışma kaynakları ve yaygın boşanma nedenlerine dair dikkat çekici bir anket sonucunu yayınladı. Anket sonucuna göre kariyer bir evliliği sona erdirebilecek en tehlikeli potansiyel kaynak.

        • 3

          TERCİHLER İLİŞKİLERİ ETKİLİYOR

          Ankete katılanların yüzde 46'sı kariyer seçimlerinin veya geleceğe dönük kariyer planlarının evliliklerindeki en büyük çatışma kaynağı olduğunu dile getirdi. Kişilerin kariyer tercihleri çiftler arasında anlaşmazlıklara neden oluyor.

        • 4

          İKİNCİ ETKEN FARKLI EBEVEYNLİK ANLAYIŞI

          Evliliklerin sona ermesine neden olan ikinci en önemli etken ise ebeveynlik anlayışları arasındaki farklar. Boşanmış veya boşanma aşamasındaki çiftlerin yüzde 43'ü ebeveynlik konusunda ortak noktayı bulamadığı için boşandıklarını belirtiyor.

        • 5

          ÇOĞU BOŞANMA KARARI TEK TARAFLI ALINIYOR

          Ev içerisinde iş bölümü ve aile sorunları da benzer şekilde boşanma ile sonuçlanıyor. Forbes'da paylaşılan ankete göre boşanma kararlarının çoğu tek taraflı başlatılıyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 27'si boşanma kararını ortaklaşa verdiklerini ifade etti.

        • 6

          YENİ EVLİ ÇİFTLER EN ÇOK UYUM EKSİKLİĞİ NEDENİYLE BOŞANIYOR

          Yeni evli çiftlerde ise en çok uyum eksikliği en yaygın boşanma nedenlerinden birisi olarak birinci sırada yer alıyor. İlk yıllarında boşanan çiftlerin yüzde 59'u uyum eksikliği nedeniyle partnerlerinden ayrıldığını dile getirdi.

        • 7

          Boşanma nedenleri arasında yer alan diğer yaygın nedenler ise aile desteğinden yoksun olmak, sadakatsizlik ve finansal sorunlar. Araştırma sonucunda evliliklerin günümüzde "ne zaman" sona erdiğine dair önemli veriler ortaya çıkarıldı.

          Bu verilere göre boşanmaların büyük bir bölümü evliliğin 3. ve 7. yılları arasında gerçekleşiyor. Evliliğin 10. yılından sonra boşanan çiftlerin oranı ise yüzde 4 ve nedeni genellikle sadakatsizlik veya yakınlık eksikliği.

          Kaynak: Forbes

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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