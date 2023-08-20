Üzülmeyin, lütfen Balltze'nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın. Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. İnanıyorum ki gökyüzünde özgürce koşuyor ve yeni arkadaşlarıyla lezzetli yemekler yiyor. O her zaman kalbimde olacak. Umarım çevrimiçi dünyadaki herkese neşe getirmeye devam edebilir, bu benim tek naçizane isteğim.