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        Haberler Yaşam Bilime göre 3 tip erkek var! Sen hangisisin?

        Bilime göre 3 tip erkek var: Neo-gelenekçi, Eşitlikçi, Yenilikçi! Sen hangisisin?

        Erkek tipleri denildiğinde genellikle ilk olarak düşünülen alfa veya beta gibi kategoriler olur. Ancak yeni bir araştırmaya göre erkekler üç temek kategoride ayrılıyor. Üstelik bilin insanları, tüm erkeklerin bu üç kategoriden birine uyduğunu savunuyor. İşte üç farklı erkek tipi Neo- gelenekçi, Eşitlikçi ve Yenilikçi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:22
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        • 1

          BİLİME GÖRE 3 TİP ERKEK BULUNUYOR

          British Columbia Üniversitesi'nden ekip farklı kültürel geçmişe sahip 92 heteroseksüel erkeği inceledi ve erkeleri üç tipe ayırdı:

          - Neo-gelenekçi

          - Eşitlikçi

          - Yenilikçi

          Araştırmacılara göre Neo-gelenekçi erkekler çoğunlukla geleneksel cinsiyet rollerini üstlenirken eşitlikçi erkekler daha denk bir birliktelik arayışında. Yenilikçi erkekler ise kimin ne yapacağını belirlemek için eşleriyle düzenli olarak fikir alışverişinde bulunmayı tercih ediyor.

        • 2

          Ekip ilk başta çalışmaya maskülenlik tarzlarının yakın partner ilişkilerini nasıl etkilediğini araştırmak istedi.

          Çalışmayı yöneten Dr. John Oliffe, "Farklı erillik türlerinin erkeklerin ilişkilerini ve ruh sağlıklarını nasıl şekillendirdiğini anlamak için yola çıktık" dedi.

          Oliffe "Bu eril tiplerin farklı faydalarının yanı sıra çeşitli zorluklara da neden olduğunu bulduk" dedi.

        • 3

          NEO- GELENEKÇİ, EŞİTLİKÇİ VE YENİLİKÇİ

          Araştırmacılar, erillik tarzlarını değerlendirmek üzere anket dolduran 19 ve 43 yaş arasındaki 92 heteroseksüel erkeği inceledi. Sonuçlar hepsinin üç kategoriden birine uyduğunu gösterdi

          - İlişkide maddi güç ve koruma sağlamak gibi geleneksel cinsiyet rollerini önemseyen erkekler neo-geleneksel,

          - İlişkide ortaklık arayışında olan ve karşılıklı alma verme ilişkisine vurgu yapan erkekler eşitlikçi,

          - Kimin ne yapacağına karar vermek için eşleriyle düzenli ve hedef odaklı konuşmalar yapan cinsiyet eşitliğine önem veren erkekler ise ilerici yani yenilikçi olarak sınıflandırıldı.

        • 4

          TÜM TİPLERİN KENDİ İÇERİSİNDE ARTI VE EKSİLERİ BULUNUYOR

          Bu farklı erillik tarzlarının hem artıları hem de eksi yönleri bulunuyor. Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti aktif olarak destekleyen erkekler, ruh sağlıklarının daha iyi olduklarını bildiriyor. Buna karşılık bu idealleri desteklemeyen erkekler ise sosyal hayattan dışlanmaya veya eleştiriye maruz kaldıklarını dile getiriyor.

        • 5

          EŞİTLİKÇİ ERKEKLER BAZI KAVRAMLARI KAVRAMAKTA ZORLUK ÇEKEBİLİYOR

          Eşitlikçi bir tarzı benimseyen erkekler ise ev işlerini kesinlikle yarı yarıya paylaşarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama kavramını kavramakta hala zorlandığını söylüyor.

          Dr. Oliffe "Bu değişim ve streslerin ruh sağlığı üzerinde belirli etkileri var" dedi.

          Kaynak: Daily Mail

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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