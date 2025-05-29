Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü’nü alarak Türkiye’deki yerel işletmeleri yurt dışı pazarlara taşıyacak yeni bir süreci başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre bu statü ile Hepsiburada, bünyesindeki satıcıların ürünlerini yurt dışındaki pazarlara ihraç edebilmesi için pazarlama, satış, depolama, iade ve müşteri hizmetleri gibi uçtan uca e-ihracat hizmetleri sunabilecek.

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Hepsiburada, E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü sayesinde e-ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürürken, Türk markalarının küresel çapta daha görünür ve rekabetçi olmasını hedefliyor.

E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü; Ticaret Bakanlığı tarafından, çok sayıda teknik ve operasyonel şartları sağlayan şirketlere verilmekte olup, yurt dışı pazarlara e-ihracat yapabilme konusunda destek ve yetki sağlayan özel bir statüdür. Bu statü, satıcı firmalar adına ürün pazarlama, yurt dışı pazar yerlerinde satış, iade, depolama ve müşteri hizmetleri gibi görevlerin üstlenilmesine olanak tanıyor.