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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Hepsiburada Premium 3. yılında 25 milyar TL fayda sağladığını açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada Premium 3. yılında 25 milyar TL fayda sağladığını açıkladı

        Hepsiburada'nın sadakat programı Premium, 3. yılını 3,5 milyon üyesiyle kutluyor. "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" kampanyası ve özel avantajlarla üyelerine 25 milyar TL'lik fayda sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:13
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        3. yılında 25 milyar TL fayda
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        Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın sadakat programı Premium, 3. yıl dönümünü 3,5 milyon üyesiyle kutluyor. Üç yılda 125 milyon siparişle üyelerine 25 milyar TL fayda sağlayan program, “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” kampanyası, peşin fiyatına 9 taksit imkânı ve %3 Hepsipara kazanımı gibi yeniliklerle dikkat çekiyor. 7-14 Temmuz tarihlerinde geçerli indirimlerle Premium, alışverişten eğlenceye geniş bir avantaj dünyası sunuyor.

        “DAHA UCUZUNU BULURSAN FARKI İADE” KAMPANYASI

        Hepsiburada Premium, 3. yıl dönümüne özel başlattığı “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” kampanyasıyla üyelerine fiyat güvencesi veriyor. Hepsiburada satıcılı ve kampanya işaretli ürünlerin başka bir e-ticaret platformunda daha düşük fiyata satıldığının belgelenmesi halinde, aradaki fark 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade ediliyor. Kampanya, yalnızca bireysel Premium üyelerine açık olup, karşılaştırma sadece yurt içi e-ticaret pazaryerlerinin kendi sattığı ürünlerle sınırlı.

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        PEŞİN FİYATINA 9 TAKSİT VE HEPSİPARA AVANTAJI

        Premium üyeleri, anlaşmalı bankalarla yapılan alışverişlerde “Peşin Fiyatına 9 Taksit” fırsatıyla büyük hacimli harcamalarda bütçelerini rahatlatıyor. Ayrıca, her alışverişte anında %3 Hepsipara kazanımı sağlanıyor ve bu paralar 30 gün içinde Hepsiburada’da kullanılabiliyor. Bu yenilikler, Premium’un kullanıcı dostu yaklaşımını güçlendiriyor.

        “HAYATI KOLAYLAŞTIRAN BİR DENEYİM”

        Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Soner Beyhan, Premium’un yalnızca bir sadakat programı olmadığını vurguladı: “Üç yılda 3,5 milyon üyeye ulaşarak 25 milyar TL fayda sağladık. ‘Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade’ kampanyamız, şeffaf bir sistemle müşteri memnuniyetini önceliklendiriyor. Taksit imkânları ve Hepsipara gibi yeniliklerle üyelerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”

        Premium üyeliğiyle sunulan hediye Max üyeliği, 175 milyon saati aşan izlenme süresiyle kullanıcıların eğlence dünyasını zenginleştiriyor. Yemek, ulaşım ve etkinlik alanlarındaki iş birlikleriyle Premium, alışverişin ötesinde bir yaşam kolaylaştırıcısı olarak fark yaratıyor.

        3 YILDA 125 MİLYON SİPARİŞ, 4,5 MİLYAR TL TASARRUF

        Hepsiburada Premium, 3 yılda 125 milyon siparişle üyelerine 25 milyar TL fayda sağladı. Ücretsiz kargo avantajıyla 4,5 milyar TL tasarruf edilirken, 1,5 milyar TL değerinde Hepsipara dağıtıldı. 7-14 Temmuz tarihlerinde kişisel bakım, moda, teknoloji ve ev-yaşam kategorilerinde özel indirimler, kuponlar ve sepet tutarına özel kampanyalar Premium üyelerini bekliyor.

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