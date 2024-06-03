Haziran ayı kira artış oranı ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranında konutlar için yüzde 25 sınırlamasının devam ediyor. Bu sebepten ötürü kira zammı sadece işyerlerini kapsıyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, kira artış oranı hesaplama hakkında bilgiler...