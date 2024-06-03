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        Haberler Bilgi Ekonomi Haziran kira artış oranı: 2024 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira zammı hesaplama tablosu

        Haziran kira artış oranı açıklanıyor... TÜİK ile 2024 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

        Mayıs ayı enflasyon oranlarının bugün açıklanacak olması sebebiyle Haziran ayı kira artış oranları gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere kira artışında yüzde 25 sınırı devam ederken; iş yerleri için bu sınır bulunmuyor. Bu kapsamda gözler "2024 Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, kira artış oranı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:15
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        • 1

          Haziran ayı kira artış oranı ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yer alıyor. Normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranında konutlar için yüzde 25 sınırlamasının devam ediyor. Bu sebepten ötürü kira zammı sadece işyerlerini kapsıyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, kira artış oranı hesaplama hakkında bilgiler...

        • 2

          HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI!

          Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Yani iş yerlerinde tavan zam oranı yüzde 62,51 olarak uygulanabilecek.

        • 3

          KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR!

          TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.

        • 4

          İŞYERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK

          İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında kira artış oranı yüzde 59.64 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi nisan ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 59.64 olarak uyguladı.

        • 5

          HAZİRAN AYI YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

          - Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

          - Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

        • 6

          KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

          Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

          Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024

          Girdiğiniz Artış Oranı: %25

          Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

          Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

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