03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 34,9 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,8 ile şehirlerarası otobüs ücreti izledi.
Haziranda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,88 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,74 ile cilt ve vücut ürünleri, yüzde 9,57 ile kuru fasulye, yüzde 9,28 ile konserveler, yüzde 8,83 ile makyaj malzemeleri, yüzde 8,27 ile elma ve yüzde 7,68 ile otel ücreti yer aldı.
EN ÇOK DOMATES UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 44,97 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 32,67 ile patates, yüzde 29,36 ile patlıcan, yüzde 20,67 ile dolmalık biber, yüzde 17,05 ile taze fasulye, yüzde 16,8 ile yumurta ve yüzde 12,73 ile oyun konsolu, yüzde 11,4 ile salatalık, yüzde 8,82 ile muz, yüzde 7,81 ile kuru soğan izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Limon
|35,72
|Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|34,90
|Şehirlerarası otobüs ücreti
|15,80
|Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|13,88
|Cilt ve vücut ürünleri
|11,74
|Kuru fasulye
|9,57
|Konserveler
|9,28
|Makyaj malzemeleri
|8,83
|Elma
|8,27
|Otel ücreti
|7,68
|Sivri biber
|7,61
|Araba kiralama ücreti
|7,31
|Kaşar peyniri
|6,68
|Reçel
|6,55
|Deodorantlar
|5,47
|Beyaz peynir
|5,40
|Saç bakım ürünleri
|5,23
|Tereyağı (kahvaltılık)
|5,04
|Yoğurt
|4,81
|Tavuk eti
|4,61
Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Mazot
|-1,52
|Su faturası
|-2,08
|LPG dolum ücreti
|-2,53
|Benzin
|-2,87
|Ayakkabı (kadın için)
|-3,12
|Tişört (kadın için)
|-3,16
|Gömlek (erkek için)
|-4,27
|Tişört (çocuk için)
|-4,63
|Sarımsak
|-5,49
|Ceket (erkek için)
|-7,07
|Kuru soğan
|-7,81
|Muz
|-8,82
|Salatalık
|-11,40
|Oyun konsolu
|-12,73
|Yumurta
|-16,80
|Taze fasulye
|-17,05
|Dolmalık biber
|-20,67
|Patlıcan
|-29,36
|Patates
|-32,67
|Domates
|-44,97
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