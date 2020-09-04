AA

Türkiye'nin geçen ay hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 1,5 milyar doları bulan ihracatının yarısına yakını, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ağustos ayında 160'tan fazla ülke ve bölgeye dış satım yaptı.

Ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,87 artışla 1 milyar 545 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan hazır giyim ve konfeksiyoncular, otomotiv endüstrisini de geçerek Türkiye'nin en fazla dış satım yapan sektörü oldu.

Sektörün ocak-ağustos dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalışla 10 milyar 330 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ülkeler bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, ana pazar Almanya ağustos ayında da liderliğini korudu.

Yılın 8 ayında 1 milyar 958 milyon 154 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü satılan Almanya'ya ağustosta ise 2019'un aynı ayına göre yüzde 7 yükselişle 271 milyon dolar dış satım kaydedildi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracata imza atılan ikinci ülke olan İspanya'ya ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 250 milyon dolar hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

Birleşik Krallık'a da geçen ay, Ağustos 2019'a nazaran yüzde 27 artışla 183 milyon 925 bin dolar hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

Bu dönemde Hollanda yüzde 33 artış ve 125 milyon dolarla 4'üncü, Fransa yüzde 11 artış ve 78 milyon dolarla 5'inci, ABD yüzde 30 artış ve 71 milyon 809 bin dolarla 6'ncı, Danimarka yüzde 13 artış ve 38 milyon 758 bin dolarla 7'nci, İtalya da yüzde 1,3 azalış ve 38 milyon 656 bin dolarla 8'inci sırada yer aldı.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği (AB) bölgesine ağustosta hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,63 artarak 1 milyar 161 milyon dolara ulaştı.

İSTANBUL, BURSA VE İZMİR EN ÇOK KATKI VEREN İLLER OLDU

Geçen ay, bu sektörde iller bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, İstanbul açık ara ilk sırada bulunuyor.

İstanbul'dan ağustosta, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 6,45 artışla 1 milyar 16 milyon 587 bin dolar hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderildi.

Bursa yüzde 9,8 artış ve 140 milyon 302 bin dolarla ikinci, İzmir yüzde 29,9 artış ve 137 milyon 877 bin dolarla 3'üncü, Denizli yüzde 8 artış ve 99 milyon 61 bin dolarla 4'üncü, Adana da yüzde 81 artış ve 23 milyon 860 bin dolarla 5'inci sırada kendilerine yer buldu.

HAZIR GİYİMDEKİ HIZLI TOPARLANMA İHRACATTA LİDERLİĞİ GETİRDİ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "İhracatta üç aylık kan kaybının ardından haziran ayından itibaren çok hızlı bir toparlanma dönemine girdik. Temmuzda 1,8 milyar dolar çıtasını aşarak aylık ihracat rekorumuzu kırdık. Ağustosta da 1 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sektör olduk. Hazır giyim sektörünün ilk 10 pazarı arasında yer alan ülkelerden İsrail’e ağustos ayında ihracatımız yüzde 39, Hollanda’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 30, İngiltere’ye yüzde 27, İspanya’ya yüzde 14, Fransa’ya yüzde 12, Almanya’ya ise yüzde 7 arttı. Avrupa ve ABD’den gelen siparişler önümüzdeki 4 ayın da iyi geçeceğini gösteriyor. Salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020’yi ihracatta en fazla yüzde 5-7’lik bir daralma ile kapatacağımızı öngörüyoruz" dedi