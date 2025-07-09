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        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi - Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya geldi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da bir araya geldiği yatırımcılara kur korumalı mevduattan çıkış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:41
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        "KKM'den çıkış büyük ölçüde tamamlandı"
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        Bakan Şimşek, Londra'da iki gün süren temasları kapsamında reel sektör ve finans sektörü yatırımcılarıyla görüştü. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantılarda, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin yapısal dönüşüm vizyonu detaylı şekilde ele alındı.

        Şimşek, burada verdiği mesajlarda, uygulanan ekonomi programının, son dönemde yaşanan şoklara karşı dayanıklılığını ispatladığına işaret ederek, "Enflasyonda düşüş eğilimi sürüyor, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankasının öngördüğü tahmin aralığında kalması bekleniyor. Cari açık sürdürülebilir seviyelere çekildi, dış borcun milli gelire oranı ve brüt dış finansman ihtiyacı azaldı." ifadelerini kullandı.

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        Kamu harcamalarında disiplinin korunduğunu vurgulayan Şimşek, "Gelir performansının Orta Vadeli Program'da öngörülen hedefin bir miktar altında gerçekleşmesi ihtimali bulunmasına rağmen dezenflasyon süreci devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Şimşek, reel sektörün dirençli yapısını koruduğunu ve sektörel gelişmelerin dikkatle izlendiğini bildirerek, yapısal dönüşüm çerçevesinde aktif sanayi politikaları ile yeşil ve dijital dönüşüme yönelik politikaların devam edeceğini anlattı.

        "Kırılganlıklar azaldı"

        Yatırımcılara yaptığı değerlendirmede ekonomideki kırılganlıklar azalırken, makro-finansal istikrarın güçlendiğine dikkati çeken Şimşek, "Bu doğrultuda kur korumalı mevduattan çıkış süreci büyük ölçüde tamamlanmış, mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır." ifadesini kullandı.

        Bakan Şimşek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de bilgi verdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik değil, bölgesel entegrasyon ve ekonomik kalkınma açısından da fırsatlar sunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Türkiye'nin yeni büyüme motorları olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin büyük ve büyüme potansiyeli güçlü bir ekonomi olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kişi başına gelire oranla, imalat sanayisindeki yüksek katma değerimizle çoğu ülkenin ilerisindeyiz. Hem imalat hem de hizmetler sektöründe bölgemizin ana üretim üssü konumundayız. Gelişmiş fiziki altyapımız, genç ve dinamik nüfusumuz ile güçlü bölgesel entegrasyon yeteneğimiz, Türkiye'yi doğrudan yabancı yatırımlar açısından son derece cazip kılmaktadır."

        Bakan Şimşek, Londra temasları kapsamında ayrıca İngiltere'de faaliyet gösteren Türk firmaların yöneticileriyle de bir araya geldi.

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