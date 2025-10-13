Habertürk
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos'ta 5 buçuk milyar dolar ile tarihin en yüksek aylık cari fazlasının verildiğini belirterek, "Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor" dedi

        Giriş: 13.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:56
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos ayı cari denge verileri sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Yıllık cari açığın 18,3 milyar dolara gerilediğini dile getiren Bakan Şimşek, 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşmenin 37,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

        Başkan Şimşek, "Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025’te yaklaşık yüzde 17’ye gerileyeceğini öngörüyoruz.

        Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor" ifadelerini kullandı.

