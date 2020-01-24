24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Havayolu virüslerin hızla dünyaya yayılmasında günümüzde bir numaralı aktör. Dolayısıyla havalimanları ve uçaklarda zaman geçirenlerin iki kat daha dikkatli olması gerekiyor. Temizliğe, neyle temas ettiklerine, yiyecek ve içeceklerine azami dikkat etmeleri şart. Bunlarda yetmiyor. Seyahat esnasında veya sonrasında karşılaştıkları rahatsızlıkları i çin hemen doktora başvurmaları ve son bir ayda nereleri ziyaret ettiklerini, buralarda zamanı nasıl geçirdiklerini de mutlaka iyi anlatmaları icap ediyor. Aksi halde doktorların rahatsızlıklara teşhis koyması ve tedavi etmesi zor.
Kendi yaşadığım rahatsızlıklardan biliyorum ki İstanbul’da herhangi bir doktora gittiğinizde bu coğrafyanın normal bir vakası gibi düşünüyor, teşhis ve tedavide geç kalınması söz konusu olabiliyor. Hâlbuki sizin dünyanın bir başka noktasından getirdiğiniz virüs ve sebep olduğu rahatsızlığın tedavisi için bambaşka süreç ve ilaçlar gerekiyor. Hatta dünyayı gezen virüslerin değişime uğradığı da dikkate alınırsa teşhis ve tedavi daha da zorlaşabiliyor.
Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni bir koronavirüs türü nedeniyle havalimanlarından taramalar yapılıyor. Virüsün dünyaya yayıldığı Vuhan kenti dâhil Çin’de toplam 10 şehirde giriş-çıkışları sınırlandırıldı. Fakat koronavirüsü artık dünyaya yayıldığı için seyahatte olan ve seyahate çıkanların daha dikkatli olmaları, havalimanlarındaki taramalarla tehlikeyi atlattıklarını düşünmemeleri gerekiyor. Taramalarla sadece rahatsızlığı ilerlemiş olanlar tespit edilebiliyor. Virüs taşıyan veya yayma ihtimali olan yolcular tespit edilemiyor. Bu sebeple seyahat sonrasında herhangi bir belirti karşısında dikkatli davranılması şart.
Unutmayın havalimanlarında virüs taraması sadece hastalığı olan yolcuları tespit eden bir tedbir. Virüsleri tespit eden sistem henüz yok.
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