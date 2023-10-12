Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana aşağı yönlü hareket eden çeyrek ve gram altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Yatırımcıların gözü "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı değer kazanan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 12 Ekim 2023 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Fed'in dün açıklanan toplantı tutanaklarında, tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilerek, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirterek, "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.
Söz konusu mesajlarla birlikte tahvil faizlerinin gerilemesinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin de güvenli liman varlıklara olan talebi artırmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.920 doların direnç, 1.860 ve 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Eylül 2023 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.678,96
1.679,25
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
1.879,69
1.879,93
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.686,34
2.745,57
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.745,37
10.948,70
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.355,90
5.491,14
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.745,37
10.948,70
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.559,62
11.847,89
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.589,44
1.681,11
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