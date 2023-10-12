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        Haberler Ekonomi Altın HAREKETLİLİK! Altın fiyatları son dakika ne kadar? 12 Ekim 2023 bugün CANLI çeyrek ve gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana aşağı yönlü hareket eden çeyrek ve gram altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Yatırımcıların gözü "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı değer kazanan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 12 Ekim 2023 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:06
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        • 1

          Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

          Fed'in dün açıklanan toplantı tutanaklarında, tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilerek, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

          Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirterek, "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

          Söz konusu mesajlarla birlikte tahvil faizlerinin gerilemesinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin de güvenli liman varlıklara olan talebi artırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

          Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

          Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.920 doların direnç, 1.860 ve 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Eylül 2023 Cuma güncel altın fiyatlarında son durum...

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          GRAM ALTIN FİYATI

          1.678,96

          1.679,25

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ALTIN/ONS FİYATI

          1.879,69

          1.879,93

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          2.686,34

          2.745,57

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          10.745,37

          10.948,70

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          YARIM ALTIN FİYATI

          5.355,90

          5.491,14

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          ZİYNET ALTINI FİYATI

          10.745,37

          10.948,70

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ATA ALTIN FİYATI

          11.559,62

          11.847,89

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          1.589,44

          1.681,11

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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