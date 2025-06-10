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        Haberler Magazin Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli - Magazin haberleri

        Hande Erçel'in Roland Garros tarzının bedeli

        Paris'teki Roland Garros'un finalini tribünden takip eden Hande Erçel'in kombininin maliyeti ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:42
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        Roland Garros tarzı 447 bin lira
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        İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz, 8 Haziran'da Paris'teki Roland Garros'un finalinde karşı karşıya geldi.

        Jannik Sinner - Carlos Alcaraz

        5 saat, 29 dakika süren tarihin en uzun Roland Garros finalini, Carlos Alcaraz kazandı.

        Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı da tenis maçını tribünden seyretti. Çift, o anları da sosyal medya sayfasında yayımladı.

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        Hande Erçel'in, Roland Garros kombinin maliyetinin 9 bin 969 Euro (447 bin TL) olduğu öğrenildi.

        Çanta: 3.600 Euro

        Küpe: 3.100 Euro

        Sweatshirt: 1.050 Euro

        Ayakkabı: 850 euro

        Kemer: 762 Euro

        Etek: 415 Euro

        Gözlük: 189 Euro

        Çorap: 3 Euro

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