Hande Erçel ile Hakan Sabancı mavi turda
Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve aralarında meslektaşı Begüm Akkaya'nın da bulunduğu arkadaş grubu ile tekne tatilinde
Havaların ısınmasıyla birlikte tatile çıkan ünlüler kervanında Hande Erçel de yer aldı.
Hande Erçel, aralarında oyuncu Begüm Akkaya'nın da bulunduğu arkadaş grubu ile tatil tercihini tekneden yana kullandı.Hande Erçel ve Begüm Akkaya
Hande Erçel'i bu tatilinde sevgilisi Hakan Sabancı da yalnız bırakmadı.
Hande Erçel, gün boyunca sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Erçel, tatiline ait keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.