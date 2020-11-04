Halkbank: 3 - Hapoel Kfar Saba: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan),Endri Zguri (Arnavutluk)

Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Hapoel Kfar Saba: Devash, Poylov, Hershko, Goldrin, Batchkala, Gil (Nose, Sessler, Muallem)

Setler: 28-26, 25-19, 19-25, 25-17

Süre: 104 dakika (32, 25, 25, 22)

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gökhan Gökgöz, iyi oynayarak maçı kazandıklarını ve tur için avantaj yakaladıklarını söyledi.

Tüm rakiplere olduğu gibi Hapoel Kfar Saba'ya da saygı duyduklarını dile getiren milli smaçör, "Buna göre hazırlandık ve kazandık. Şimdi sırada ikinci mücadele var. Onu da kazanarak üst tura çıkmak için sahada elimizden geleni yapacağız. CEV Kupası'nı kazanan Halkbank için nihai hedef her zaman kupadır. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.