GYODER’den gayrimenkul okuryazarlığı hamlesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan genelgeyle, 22 Mayıs “Finansal Okuryazarlık Günü” olarak ilan edildi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), gayrimenkul ve kentsel dönüşüm özelinde toplumun okuryazarlığını artırma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Gayrimenkul sektörü, bireylerin hayatındaki en büyük finansal kararlardan birini temsil ederken; kentsel dönüşüm ise başta deprem riski olmak üzere ülkemizin en kritik gündem maddelerinden biri. GYODER, bu noktada yalnızca finansal değil, aynı zamanda sektörel bilinçlenmeyi de kapsayan bir okuryazarlık anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyor.

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Kentsel dönüşüm platformu kuruldu

Bu kapsamda GYODER çatısı altında kurulan Kentsel Dönüşüm Okuryazarlığı Platformu, toplumu bilinçlendirmeyi, doğru bilgiyi yaygınlaştırmayı ve dönüşüm süreçlerini daha şeffaf, güvenilir ve etkin hale getirmeyi amaçlayan öncü bir eğitim ve farkındalık platformu olarak öne çıkıyor.

Kentsel dönüşüm okuryazarlığı projesi kapsamında, hak sahiplerinin bilinçli kararlar alabilmesi için bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken; kamu, geliştirici ve vatandaşlar arasında güven ortamının tesis edilmesi hedefleniyor. Ayrıca iyi uygulama örneklerinin görünür kılınması, belediyelerin kentsel dönüşüm süreçlerinde karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve 'Sorularla Kentsel Dönüşüm' başlığı altında 50’yi aşkın soruda tasarımsal, teknik ve uygulamaya yönelik konulara açıklık getirilmesi de bu çalışmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Teknik gereklilikler ve yapı kalitesi konularında farkındalık yaratılması, medya, podcast ve video içerikleri aracılığıyla da geniş kitlelere ulaşılması amaçlanıyor.

20 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen projede, üniversitelerden medyaya, kamu kurumlarından geliştiricilere kadar birçok paydaş aktif rol alıyor. “Halkın bilinç düzeyi kritik öneme sahip” Kentsel dönüşüm okuryazarlığı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Kentsel dönüşüm stratejik öneme sahip, ilgili tüm paydaşları etkileyen ve bu paydaşların her birinin tutum ve yaklaşımlarından doğrudan etkilenen bir süreçtir. Kentsel dönüşümler, kamuyu, özel sektörü ve sivil oluşumları bir araya getiren büyük kapsamlı projelerdir. Kentsel dönüşümün olmazsa olmazı, tarafların sadece kendi çıkarına odaklandığı rant ve oran pazarlıklarına kurban edilmemesi gerekliliğidir. Ortak ve ana amaç, herkesin bu süreçten fayda sağlayarak çıkması olmalıdır. Sivil tarafın bilinçlendirilmesi ve eğitiminin de önemle üstünde durulması gerekir. Bu sürecin doğru işlemesi için halkın bilgiye erişimi ve bilinç düzeyi kritik öneme sahip. GYODER olarak, kentsel dönüşümün tabana yayılmasını sağlayacak bir okuryazarlık anlayışı geliştirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz proje hem hak sahiplerine hem kamuya hem de geliştiricilere yol göstermeyi hedefliyor. SPK’nın ilan ettiği Finansal Okuryazarlık Günü’nü ise, toplumsal okuryazarlık seferberliklerine öncü ve çok geniş bir çerçevede değerlendirilmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz” diye konuştu.