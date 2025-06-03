GYODER zirvesinde 'finans' konuşulacak

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ankara Gayrimenkul Zirvesi, 17 Haziran’da yapılacak. Gayrimenkul sektörünün güncel ihtiyaçlarını ve finansman sorunlarını odağına alan 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde, yüksek faiz ortamında sektöre yön verecek yeni finansman modelleri ve sermaye piyasası araçları kapsamlı biçimde ele alınacak.

‘Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği’ temasıyla gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve GYODER Başkanı Neşecan Çekici yapacak. ‘Gayrimenkul Geliştirmede Sermaye Piyasası Araçları Devrede’ başlıklı paneller dizisinde, ‘Yeni vergi ve temettü rejimlerinin GYO ekosistemine etkileri ve halka arz süreçleri’, ‘Proje Gayrimenkul Yatırım Fonlarında (PGYF) gelişim alanları’ gibi konular ele alınacak.

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“Finansmana erişim modellerini geliştirmeliyiz”

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sektörümüzün en temel sorunu haline gelen yüksek faiz ortamında, finansmana erişim modellerini yeniden düşünmek ve geliştirmek durumundayız. Bu nedenle, gayrimenkul geliştirmede sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanabileceğimiz bir zemini tartışmak üzere Ankara’da bir araya geliyoruz. Sektörün farklı bileşenlerini aynı masa etrafında buluşturacak, çözüm ve yön önerileri ortaya koyacağız. GYO’lardan PGYF’lere, vergi rejimlerinden yatırımcı güvenine kadar birçok başlıkta, sektörün önünü açacak yapıcı ve somut öneriler geliştirmeyi hedefliyoruz.”