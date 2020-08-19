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Gürültüye 5 milyon lirayı aşkın ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye genelinde yapılan bin 302 denetim sonucunda, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunanlara toplam 5 milyon 5 bin 419 lira idari ceza verildi. Bu cezanın 3 milyon 771 bin 94 lirası, 869 ulaşım aracına uygulandı. Başkent, 3 milyon 697 bin 714 lirayla en çok ceza kesilen il oldu

19.08.2020 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Gürültü denetimleri ceza
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yılın 7 ayında yapılan "gürültü" konulu çevre denetimlerinde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilenlere 5 milyon lirayı aşkın idari ceza uygulandı.

Bakanlık, ülke genelinde faaliyetlerin/tesislerin çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirilmediğinin tespiti, mevzuata uygunluğunun sağlanması ve çevre üzerindeki etkilerinin izlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık, Türkiye genelinde bin 302 gürültü konulu çevre denetimi yaptı, 927 cezai işlem gerçekleştirdi. Bu kapsamda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunanlara toplam 5 milyon 5 bin 419 lira idari ceza verildi.

EN FAZLA CEZA, ULAŞIM ARAÇLARINA KESİLDİ

Denetimlerde en fazla ceza ulaşım araçlarına kesildi. Buna göre, 869 ulaşım aracına 3 milyon 771 bin 94 lira ceza uygulandı. Fabrika, atölye, şantiye ve eğlence mekanı gibi 36 yere ise 1 milyon 203 bin 797 lira idari ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan tedbirler, bu yıl gürültü denetimi sayısını ve uygulanan ceza oranını düşürdü.

Geçen yılın 7 ayında yapılan denetimlerde 2 bin 549 tesise toplam 9 milyon 424 bin 716 lira idari ceza uygulanmıştı.

EN GÜRÜLTÜCÜ ŞEHİR ANKARA OLDU

Bakanlık, bu yıl en yoğun denetimleri başkentte gerçekleştirdi. Ankara'da 445, Eskişehir'de 202, Antalya'da 136, Ordu'da 45 ve Kayseri'de 44 denetim yapıldı.

En çok ceza kesilen il ise 3 milyon 697 bin 714 lirayla Ankara oldu.

Ankara'yı, 587 bin 965 lira cezayla Antalya, 416 bin 138 lirayla Kayseri, 50 bin 815 lirayla Sivas ve 48 bin 532 lirayla Kırıkkale takip etti.

Bu arada Bakanlık, 107 belediye ve 2 kuruma Çevre Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında gürültü denetiminde bulunma ve idari yaptırım uygulama konusunda yetki devri yaptı.

Yetki verilen belediye ve kurumlar ise gürültü konusunda yılın 7 ayında 640 kez denetim gerçekleştirdi ve 6 işletmeye 143 bin 440 lira idari yaptırım uyguladı.

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