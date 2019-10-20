Gümrüklerden geçecek araçlara "yapay zeka" taraması geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gümrükteki geçişler ve kontrollerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırım ve projelere bir yenisini daha eklediklerini bildiren Bakan Pekcan “Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek olan 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki yasa dışı, suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek” açıklamasında bulundu.

CERİ PAYLAŞIMI SAĞLANACAK

Pekcan "X-ray sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak” dedi.

Detaylar gelecek......