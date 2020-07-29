Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, deniz ile havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek.