Törende genç mezunlara seslenen Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Sabancı Üniversitesi'nden mezun olarak, artık hayatınızın yeni bir dönemine adım atıyorsunuz. Çok çalıştınız, başardınız. Unutmayın ki, insan beyni, her an binlerce bağlantı kurar, düşünür, hisseder ve karar verir. Sevgiyle, iyilikle ve merakla beslenen bir zihin daha açık ve üretken olur."

"Geleceği inşa ederken, teknolojiyi geliştirmek kadar ona vicdan ve ruh katmak da sizlerin görevi olacak"

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Teknolojinin önemine de vurgu yapan Güler Sabancı özellikle yapay zekâ konusuna gençlerin dikkatini çekti ve günümüzde, teknolojinin nasıl ve ne amaçla kullanıldığı büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Yapay zekâyı hayatı kolaylaştırmak için kullanırken, asıl kendi beyninizi ve tüm yetkinliklerinizi geliştirmeyi ve değerlendirmeyi göz ardı etmemelisiniz. Sizler, artık dönüşümün merkezindesiniz. Bilgiye erişiminiz, eleştirel düşünme beceriniz ve sorumluluk bilinciniz var. Unutmayın, geleceği inşa ederken; teknolojiyi geliştirmek kadar ona vicdan ve ruh katmak da sizlerin görevi olacak" dedi.

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Gençlere bir de toplumsal sorumluluk çağrısı yapan Güler Sabancı şöyle konuştu: "Dünya son günlerde çok çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçiyor. Savaşlar, eşitsizlikler, iklim krizi... Koşullar ne derece zor olsa da! Ne kadar zor zamanlardan geçiyor olsanız da! Çağdaş değerlerden, insan haklarından, eşitlikten, hukukun üstünlüğünden ve barışa giden yoldan asla vazgeçmeyin."

Son olarak gençlerin donanımının önemine dikkat çeken ve Sabancı Ailesi ve Sabancı Vakfı'na da teşekkür eden Güler Sabancı sözlerini şöyle tamamladı: "Hayat her zaman yukarı doğru gitmez, bazen düşebilirsiniz. Ama iyi bir eğitim ve güçlü bir donanım, o anlarda size yeniden ayağa kalkma gücü verir. Sabancı Üniversitesi'nde özgür, eşitlikçi bir ortamda yetiştiniz. Türkiye'nin ve dünyanın en başarılı gençleri arasında anılacaksınız. Yolunuz açık olsun." "Öğrencilerimizin başarı sıralamaları her yıl yükseliyor" Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise mezuniyet törenindeki konuşmasında, "Övünerek söylemek isterim ki, üniversitemize katılan yeni öğrencilerimizin başarı sıralamaları her yıl yükselmeye devam ediyor. Üniversite sınav sonuçlarına göre, son 5 yılda ilk 1000'den aldığımız öğrenci sayısını 2 kattan fazla artırdık" dedi. REKLAM Üniversitedeki kız öğrenci oranının bu yıl yüzde 40'ı aşmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Leblebici, "Mezunlarımızın yüzde 97'si diplomalarını alır almaz istedikleri sektörde işe başlıyor ya da diledikleri ülkede lisansüstü eğitimlerine devam ediyor. Uluslararası görünürlükte ise Avrupa'daki birçok köklü üniversiteden daha iyi durumdayız. Dünya çapında 1500'den fazla üniversitenin yer aldığı QS sıralamasında, bir yıl içinde 112 sıra birden yükselmiş olmak bizlere büyük gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Leblebici, Sabancı Üniversitesi'nin genç bir üniversite olmasına rağmen geldiği noktanın mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve onu geçme hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu bayrağı en önde taşıyan kurumlardan biri olduğumuzu bilmek bizi çok mutlu ediyor" dedi. Son olarak mezunlara kariyer yolculuklarında başarılar dileyen Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici; "Bundan sonra gittiğiniz her ortamda, Sabancı Üniversitesi'nin birer elçisi olacaksınız. Çevrenizdeki insanlar, çalışma arkadaşlarınız, sizleri, bu üniversitenin yetiştirdiği kaliteli, donanımlı, özgüvenli bireyler olarak görecekler. Artık eski yuvanız olarak sizlerden tek beklentimiz, yapabileceğinizin en iyisini yapmanız, verebileceğinizin en iyisini vermeniz" diyerek sözlerini tamamladı. Fakülte birincileri ödüllendirildi Törende fakülte birincilerine, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyetiyle oluşturulan fondan sağlanan ödüller de verildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi Anıl Şen, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi birincisi Mariyam Binte Azmat ve Yönetim Bilimleri Fakültesi birincisi Selin Nazlı Çene ödüllerini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'dan aldı.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Programı mezunu Murat Gürbüz, mezunlar adına yaptığı konuşmada, Sabancı Üniversitesi'nin çeyrek asrı geride bıraktığı bu anlamlı yılda mezun olmanın kendileri için ayrı bir gurur ve sorumluluk taşıdığını vurguladı. Gürbüz, Sabancı Üniversitesi'nde sadece akademik birikim değil; aynı zamanda zorluklar karşısında mücadele etme gücü, pes etmeme kararlılığı ve geleceğe umutla bakmayı öğrendiklerini belirtti. Sabancı Üniversitesi 2025 Mezunları mutluluklarını tören sonunda havaya keplerini atarak gösterdiler. Açıklamaya göre Sabancı Üniversitesi mezunlarının yüzde 32'si yurt dışında eğitimine veya kariyerine devam ediyor. Türkiye'nin mezun istihdam edilebilirliği açısından en güçlü üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi, bu alandaki başarısını uluslararası düzeyde de kanıtladı. Times Higher Education tarafından yayınlanan 2023-2024 Küresel İstihdam Edilebilirlik Üniversite Sıralaması ve Anketi'nde dünya çapında ilk 250 üniversite arasında yer alan Sabancı Üniversitesi, 1904 üniversite arasında yapılan genel değerlendirmede 355'inci oldu. 63,4 milyon dolarlık aktif proje bütçesine sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde, şu an 244 araştırma projesi yürütülüyor. Sabancı Üniversitesi, tüm dünyada tanınan ve takdir edilen gerçek bir araştırma üniversitesine dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.