Bugün okul çıkışından beri neredeyse hiç durmadan konuştuk. Yapacaklarımızı, yapamadıklarımızı, görmek istediğimiz, almak istediğimiz her şeyi ve üzerimize düşen sorumlulukları... Ya olağanüstü anlaşıyoruz, ya ben kör kütük, hatta zil zurna, hatta gözü kara aşığım onlara ama çaktırmıyorum. "Kendimce" anne-oğul ilişkilerimiz sağlıklı, dürüst, saygılı ve değerli temeller üzerine kurulu. "Hayır"larımız da var, ortak kararlarımız da... Bizi birbirimize veren muhteşem adalete sonsuz teşekkürler, minnetler ve dahası olsun.