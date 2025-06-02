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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun GTA San Andreas sistem gereksinimleri nelerdir? GTA San Andreas kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        GTA San Andreas sistem gereksinimleri nelerdir? GTA San Andreas kaç GB boş alan istiyor?

        Grand Theft Auto: San Andreas, 1990'lı yılların başında, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısını temel alan kurgusal bir eyalet olan San Andreas'ta geçer ve Carl "CJ" Johnson adındaki Afro-Amerikalı bir gencin hikâyesini anlatır. Oyunun başında CJ, annesinin ölüm haberini aldıktan sonra yıllardır uzak kaldığı evi, Los Santos'a geri döner. Los Santos, çetelerin, yolsuzlukların ve yozlaşmış polislerin hüküm sürdüğü tehlikeli bir şehirdir. CJ, annesinin ölümünün arkasındaki gerçekleri öğrenmeye çalışırken, bir yandan da ailesinin dağılmış olan çete gücünü yeniden kurmak için uğraşır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:30
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        GTA San Andreas sistem gereksinimleri
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        Kardeşi Sweet ile birlikte Grove Street Families adlı mahalle çetesini eski gücüne kavuşturmak, şehri rakip çetelerden geri almak ve mahalledeki güveni yeniden inşa etmek için mücadele eder. Ancak olaylar sadece Los Santos’la sınırlı kalmaz. CJ, zamanla San Andreas eyaletinin diğer iki büyük şehri olan San Fierro (San Francisco’dan esinlenmiştir) ve Las Venturas (Las Vegas’tan esinlenmiştir) şehirlerine de yol alır. Hikâye ilerledikçe CJ, uyuşturucu kartelleri, mafya bağlantıları, araba yarışçıları, gizli ajanlar ve hatta hükümet yetkilileri ile çalışmak zorunda kalır.

        CJ’nin yolculuğu fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda kişisel bir dönüşümün de hikâyesidir; geçmişin ağırlığını sırtında taşıyan, ailesi ve dostları için savaşan ve zamanla kendi yolunu çizen bir adamın destanıdır. Oyunun temaları arasında ihanet, sadakat, güç mücadelesi, yoksulluk, ırksal ayrımcılık ve Amerikan rüyasının çarpık yüzü yer alır. Rockstar Games, bu oyunda 90’lı yılların hip-hop kültürünü, siyahi mahalle yaşamını, polis şiddetini ve toplumsal çöküşü ustalıkla harmanlayarak oyuncuya dönemin sosyopolitik yapısına dair güçlü bir anlatı sunar.

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        GTA SAN ANDREAS KAÇ GB?

        Grand Theft Auto: San Andreas, ilk olarak 2004 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülen ve daha sonra PC, Xbox, Android ve çeşitli platformlara da uyarlanan, Rockstar Games’in efsaneleşmiş açık dünya aksiyon-macera oyunlarından biridir. Oyun, 2000'li yılların başında piyasaya çıktığı için sistem gereksinimleri günümüz standartlarına göre oldukça düşüktür. Orijinal PC sürümü, tam kurulumu tamamladıktan sonra yaklaşık 4.7 GB ila 5 GB arasında bir disk alanı kaplar. Ancak bu boyut, oyunun orijinal sürümü için geçerlidir.

        Daha sonra çıkan Definitive Edition gibi güncellenmiş ve grafiksel olarak yenilenmiş sürümler, çok daha fazla yer kaplamaktadır; bu sürümde dosya boyutu 22 GB ile 25 GB arasında değişebilmektedir. Ayrıca oyuna eklenen modlar (örneğin grafik iyileştirmeleri, yeni karakter modelleri, araçlar veya harita düzenlemeleri) depolama alanı ihtiyacını ciddi şekilde artırabilir.

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        GTA SAN ANDREAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        GTA: San Andreas (Grand Theft Auto: San Andreas), 2004 yılında çıkan klasikleşmiş bir oyun olmasına rağmen bugün hâlâ geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmakta ve nostalji sevenler için vazgeçilmez bir deneyim sunmaktadır. Aşağıda, hem orijinal (klasik) sürüm hem de Definitive Edition (yenilenmiş) sürüm için ayrı ayrı sistem gereksinimleri yer almaktadır.

        Minimum Sistem Gereksinimleri (Düşük ayarlar – 30+ FPS)

        • İşletim Sistemi: Windows XP / Windows 2000 / Windows 98 / Windows ME
        • İşlemci: Intel Pentium III veya AMD Athlon – 1 GHz
        • RAM: 256 MB
        • Ekran Kartı: 64 MB Video RAM’e sahip DirectX 9.0 destekli ekran kartı (NVIDIA GeForce 3 veya ATI Radeon 8500 ve üstü)
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
        • Hard Disk Alanı: 4.7 GB boş alan
        • DirectX: Sürüm 9.0c

        Fotoğraf Kaynak: Google Play

        Önerilen Sistem Gereksinimleri (Orta-Yüksek ayarlar – 60 FPS)

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        • İşletim Sistemi: Windows XP / Windows 7
        • İşlemci: Intel Pentium 4 veya AMD Athlon XP – 2.4 GHz
        • RAM: 512 MB – 1 GB
        • Ekran Kartı: 128 MB veya üzeri ekran kartı (NVIDIA GeForce FX / ATI Radeon 9000 serisi ve üstü)
        • Hard Disk Alanı: 5 GB boş alan
        • Ses Kartı: DirectX uyumlu, stereo destekli ses kartı

        GTA: San Andreas – Definitive Edition (Remastered) Sistem Gereksinimleri

        Rockstar, 2021 yılında GTA Trilogy: The Definitive Edition adıyla San Andreas’ı güncellenmiş grafiklerle yeniden yayınladı. Bu sürüm çok daha yüksek donanım gerektirir.

        Minimum Sistem Gereksinimleri (Düşük – 1080p, 30 FPS)

        • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
        • İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD FX-6300
        • RAM: 8 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280
        • VRAM: 2 GB
        • Sabit Disk Alanı: 22 – 25 GB boş alan
        • DirectX: Sürüm 12

        Önerilen Sistem Gereksinimleri (Yüksek – 1080p/1440p, 60 FPS)

        • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
        • İşlemci: Intel Core i7-6600K veya AMD Ryzen 5 2600
        • RAM: 16 GB
        • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570
        • VRAM: 4 GB
        • Sabit Disk Alanı: 25 GB SSD (yükleme süresi için önerilir)
        • DirectX: 12

        GTA: San Andreas, temel olarak yetişkin oyunculara hitap eden bir yapımdır ve içerdiği şiddet, suç, uyuşturucu, silah kullanımı, çete savaşları, müstehcen dil ve yetişkin temaları nedeniyle 18 yaş ve üzeri kullanıcılar için uygundur. Oyun, aksiyon, macera ve açık dünya türlerine ilgi duyan; serbest dolaşım, görev tabanlı ilerleme ve hikâye odaklı yapıları seven oyunculara zengin bir deneyim sunar.

        Özellikle 1990’lı yılların Amerika’sındaki sosyal ve kültürel yapıya merak duyan, hip-hop kültürü ve sokak yaşamı gibi temalara ilgi gösteren kullanıcılar oyunun atmosferinden büyük keyif alabilir. Oyunun içeriği, genç yaştaki bireyler için uygun değildir ve ebeveyn gözetimi olmadan çocukların erişimine açık olmaması önerilir. Eğitimsel bir içerik barındırmamakla birlikte, sosyal eleştiriler ve karakter gelişimi açısından dramatik ve psikolojik yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle GTA: San Andreas, olgun, eleştirel düşünebilen ve oyun içeriğindeki kurgusal şiddeti gerçek hayattan ayırabilecek bilinçteki oyuncular için uygundur.

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