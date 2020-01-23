Groupama Sigorta, Auto King'i tercih etti

Groupama Sigorta ile iş birliğini yenileyen Auto King, 2020’de Groupama Sigorta’nın araç sahiplerinin mini onarım talepleri için müşterilerine önerdiği marka oldu. Yenilenen iş birliğini değerlendiren Auto King Genel Müdürü Engin Atakan; “Seçkin portföylerden birine sahip olan Groupama Sigorta’nın Mini Onarım’ hizmeti için tekrardan Auto King’i tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. Groupama, kalite yönetim sistemi, insan odaklı yaklaşımı ve iş sürekliliği politikası ile 96 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Auto King olarak böylesine köklü bir şirketle mevcut iş birliğimizi devam ettiriyor olmak bizim için çok önemli bir adım. Mini onarımda Groupama Sigorta gibi büyük bir potansiyeli yeniden kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Bu iş birliği markalarımızın gücüne duyduğumuz karşılıklı güvenin bir ifadesi. Bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Yıllar sonra Auto King bünyesine kazandırdığımız bu iş birliğinin diğer taraftan Groupama Sigorta ile ortak geliştirdiğimiz “Oto Ekspres’O” Hasar onarım projesine pozitif etkisi olacaktır. Bu iş birliği ile Groupama’ ya ve müşterilerine de fayda sağlıyoruz. Hizmetten memnun kalan müşterinin ilerleyen dönemde sadakati sağlanmış oluyor. ‘Değiştirmeyelim, onaralım’ prensibi sayesinde müşterilerin hasar primleri aşağıya çekiliyor ve böylece tasarruf sağlıyorlar. Groupama Sigorta’ya tasarruf sağlamaya, müşterilerine de yüksek kalite standardındaki hizmetlerimizi en avantajlı şekilde sunmaya devam edeceğiz” dedi.