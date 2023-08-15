'Görevimiz Tehlike VII' Türkiye'de düşük kaldı
'Kapalıçarşı Olayı' ile gündem olan 'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filminin ilk bölümünün gişesi, serinin en az izlenen filmi oldu. Bu durum da akıllara filmin 'Kapalıçarşı Olayı'ndan dolayı izleyiciler tarafından protesto edildiğini getirdi. Peki gerçekten öyle mi? Gişe rakamları ne ifade ediyor?
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‘Görevimiz Tehlike’ serisinin 7’nci filminin ilk bölümünün küresel çaptaki hasılatı 522.395.904 dolara ulaştı.
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Gösterime 28 Haziran 2024'te girecek olan filmin ikinci bölüm çekimlerinin bir bölümünün İstanbul’da çekilmesi planlanmış, Tom Cruise ile yönetmen Christopher McQuarrie, Kapalıçarşı’da keşif yapmıştı.
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Çarşı esnaflarından birinin dükkânına ait kamera kayıtlarından keşif gezisinin görüntülerini sosyal medyada kullanması üzerine Christopher McQuarrie tarafından Kapalıçarşı yönetimiyle yapılan gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ikinci bölümünün İstanbul çekimleri iptal edilmişti. 27 Temmuz’da Habertürk'te yayımlanan iptal haberi gündem olmuştu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biri densizlik yaptı diye öyle hemen iptal olmaz. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz" diyerek filmin İstanbul çekimlerinin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getirmişti.
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Peki ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümüne Türkiye’de ne kadar ilgi gösterildi?
Türkiye’de gişe verilerinin yayınlanmaya başlamasından bu yana gösterime giren ‘Görevimiz Tehlike’ filmleri arasında ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümü ülkemizde serinin en az izlenen film oldu.
Bunun nedeninin ne olduğuyla ilgili akıllara hemen İstanbul çekimlerinin iptal edilmesine yönelik bir protesto olduğu gelse de bunun gerçekliği adına somut bir veri bulunmuyor.
Ayrıca, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün açılışının serinin diğer filmlerinin açılış rakamından düşük olması, bu filme en başlarda da fazla ilgi olmadığının bir diğer göstergesi.
Bir başka anlatımla, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün gişesinin düşük olacağı 'Kapalıçarşı Olayı'ndan önce gözler önüne zaten serilmişti.
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Haftalar ilerledikçe gişelerin düşmesi istisnalar hariç, her film için görülen doğal bir azalma olduğu 'Görevimiz Tehlike VII'de de gödüldü.
‘Görevimiz Tehlike 7’nin ilk bölümünün ilk 4 haftalık gişe anatomisi şöyle;
• 14 Temmuz – 20 Temmuz… 120.079
• 21 Temmuz – 27 Temmuz… 66.523 (- % 44.60)
• 28 Temmuz – 3 Ağustos… 43.366 (- % 34.81)
• 4 Ağustos – 10 Ağustos… 23.078 (- % 46.78)
Serinin bir önceki filminde de haftalar ilerledikçe yaşanan gişe azalması, 'Görevimiz Tehlike VII'nin gişelerinde olağan dışı bir durum olmadığının bir göstergesi.
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2018’de gösterime giren ‘Görevimiz Tehlike 6’nın ilk 4 haftalık gişe anatomisi şöyle;
• 27 Temmuz – 2 Ağustos… 247.950
• 3 Ağustos… 9 Ağustos… 146.270 (- % 41)
• 10 Ağustos – 16 Ağustos… 86.952 (- % 40.55)
• 17 Ağustos – 27 Ağustos… 67.492 (- % 22.38)
İki ‘Görevimiz Tehlike’ filminin ilk 4 haftalık gişe verilerini karşılaştırdığımızda her hafta yaşanan düşüşün yüzdelik oranlarıın birbirine yakın olduğu görülüyor.
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'Görevimiz Tehlike' serisinin Türkiye gişeleri şöyle;
• Görevimiz Tehlike III (2006)
Açılış… 135.419
Toplam İzleyici Sayısı… 382.553
• Görevimiz Tehlike IV (2011)
Açılış… 164.690
Toplam İzleyici Sayısı… 640.819
• Görevimiz Tehlike V (2015)
Açılış… 143.592
Toplam İzleyici Sayısı… 719.045
• Görevimiz Tehlike VI (2018)
Açılış… 138.911
Toplam İzleyici Sayısı… 645.061
• Görevimiz Tehlike VII (2023)
Açılış… 69.702
Toplam İzleyici Sayısı… 280.261
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Bütün bu gişe verilerinin sonucunda, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün gişesinin ‘Kapalıçarşı Olayı’ndan sonra düştüğü yönünde düşüncelere kapılmak yanlış olur.
Çünkü, öyle olduğunu gösterebilecek aşırı bir düşüş bulunmuyor.
Ne var ki gerçek olan ‘Görevimiz Tehlike VII’nin serinin en az izlenen filmi olması.
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'Barbie'
‘Görevimiz Tehlike VII’nin gişesinin düşük kalmasında bir etken de ‘Barbie’ ile ‘Oppenheimer’a gösterilen yoğun ilgi de olabilir. Aynı dönemde gösterime giren ‘Barbie’, küresel çapta 1.187.042.188 dolarlık hasılata ulaşırken Türkiye’deki izleyici sayısı, 1.179.578 oldu.
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'Oppenheimer'
Keza ‘Oppenheimer’ da izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar oldu. Küresel çapta 648.122.445 dolar hasılat elde eden filmin Türkiye’deki izleyici sayısı 1.285.957’ye ulaştı.