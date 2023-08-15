Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin 'Görevimiz Tehlike VII' Türkiye'de düşük kaldı

        'Görevimiz Tehlike VII' Türkiye'de düşük kaldı

        'Kapalıçarşı Olayı' ile gündem olan 'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci filminin ilk bölümünün gişesi, serinin en az izlenen filmi oldu. Bu durum da akıllara filmin 'Kapalıçarşı Olayı'ndan dolayı izleyiciler tarafından protesto edildiğini getirdi. Peki gerçekten öyle mi? Gişe rakamları ne ifade ediyor?

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 15.08.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ‘Görevimiz Tehlike’ serisinin 7’nci filminin ilk bölümünün küresel çaptaki hasılatı 522.395.904 dolara ulaştı.

        • 2

          Gösterime 28 Haziran 2024'te girecek olan filmin ikinci bölüm çekimlerinin bir bölümünün İstanbul’da çekilmesi planlanmış, Tom Cruise ile yönetmen Christopher McQuarrie, Kapalıçarşı’da keşif yapmıştı.

        • 3

          Çarşı esnaflarından birinin dükkânına ait kamera kayıtlarından keşif gezisinin görüntülerini sosyal medyada kullanması üzerine Christopher McQuarrie tarafından Kapalıçarşı yönetimiyle yapılan gizlilik sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ikinci bölümünün İstanbul çekimleri iptal edilmişti. 27 Temmuz’da Habertürk'te yayımlanan iptal haberi gündem olmuştu.

        • 4

          Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Biri densizlik yaptı diye öyle hemen iptal olmaz. Gerekenleri yapıyoruz, densizlik yapanlar da kendilerini düzeltirlerse daha iyi sonuçlar alabiliriz" diyerek filmin İstanbul çekimlerinin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getirmişti.

        • 5

          Peki ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümüne Türkiye’de ne kadar ilgi gösterildi?

          Türkiye’de gişe verilerinin yayınlanmaya başlamasından bu yana gösterime giren ‘Görevimiz Tehlike’ filmleri arasında ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümü ülkemizde serinin en az izlenen film oldu.

          Bunun nedeninin ne olduğuyla ilgili akıllara hemen İstanbul çekimlerinin iptal edilmesine yönelik bir protesto olduğu gelse de bunun gerçekliği adına somut bir veri bulunmuyor.

          Ayrıca, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün açılışının serinin diğer filmlerinin açılış rakamından düşük olması, bu filme en başlarda da fazla ilgi olmadığının bir diğer göstergesi.

          Bir başka anlatımla, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün gişesinin düşük olacağı 'Kapalıçarşı Olayı'ndan önce gözler önüne zaten serilmişti.

        • 6

          Haftalar ilerledikçe gişelerin düşmesi istisnalar hariç, her film için görülen doğal bir azalma olduğu 'Görevimiz Tehlike VII'de de gödüldü.

          ‘Görevimiz Tehlike 7’nin ilk bölümünün ilk 4 haftalık gişe anatomisi şöyle;

          • 14 Temmuz – 20 Temmuz… 120.079

          • 21 Temmuz – 27 Temmuz… 66.523 (- % 44.60)

          • 28 Temmuz – 3 Ağustos… 43.366 (- % 34.81)

          • 4 Ağustos – 10 Ağustos… 23.078 (- % 46.78)

          Serinin bir önceki filminde de haftalar ilerledikçe yaşanan gişe azalması, 'Görevimiz Tehlike VII'nin gişelerinde olağan dışı bir durum olmadığının bir göstergesi.

        • 7

          2018’de gösterime giren ‘Görevimiz Tehlike 6’nın ilk 4 haftalık gişe anatomisi şöyle;

          • 27 Temmuz – 2 Ağustos… 247.950

          • 3 Ağustos… 9 Ağustos… 146.270 (- % 41)

          • 10 Ağustos – 16 Ağustos… 86.952 (- % 40.55)

          • 17 Ağustos – 27 Ağustos… 67.492 (- % 22.38)

          İki ‘Görevimiz Tehlike’ filminin ilk 4 haftalık gişe verilerini karşılaştırdığımızda her hafta yaşanan düşüşün yüzdelik oranlarıın birbirine yakın olduğu görülüyor.

        • 8

          'Görevimiz Tehlike' serisinin Türkiye gişeleri şöyle;

          • Görevimiz Tehlike III (2006)

          Açılış… 135.419

          Toplam İzleyici Sayısı… 382.553

          • Görevimiz Tehlike IV (2011)

          Açılış… 164.690

          Toplam İzleyici Sayısı… 640.819

          • Görevimiz Tehlike V (2015)

          Açılış… 143.592

          Toplam İzleyici Sayısı… 719.045

          • Görevimiz Tehlike VI (2018)

          Açılış… 138.911

          Toplam İzleyici Sayısı… 645.061

          • Görevimiz Tehlike VII (2023)

          Açılış… 69.702

          Toplam İzleyici Sayısı… 280.261

        • 9

          Bütün bu gişe verilerinin sonucunda, ‘Görevimiz Tehlike VII’nin ilk bölümünün gişesinin ‘Kapalıçarşı Olayı’ndan sonra düştüğü yönünde düşüncelere kapılmak yanlış olur.

          Çünkü, öyle olduğunu gösterebilecek aşırı bir düşüş bulunmuyor.

          Ne var ki gerçek olan ‘Görevimiz Tehlike VII’nin serinin en az izlenen filmi olması.

        • 10

          'Barbie'

          ‘Görevimiz Tehlike VII’nin gişesinin düşük kalmasında bir etken de ‘Barbie’ ile ‘Oppenheimer’a gösterilen yoğun ilgi de olabilir. Aynı dönemde gösterime giren ‘Barbie’, küresel çapta 1.187.042.188 dolarlık hasılata ulaşırken Türkiye’deki izleyici sayısı, 1.179.578 oldu.

        • 11

          'Oppenheimer'

          Keza ‘Oppenheimer’ da izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar oldu. Küresel çapta 648.122.445 dolar hasılat elde eden filmin Türkiye’deki izleyici sayısı 1.285.957’ye ulaştı.

        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Habertürk Anasayfa