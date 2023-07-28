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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman ile Murat Cemcir Görevimiz Tehlike'nin iptal edilen İstanbul çekimlerine tepki gösterdi

        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi

        Tolgahan Sayışman ile Murat Cemcir, Habertürk'ün ortaya çıkardığı 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünün İstanbul çekimlerinin iptal edilmesiyle ilgili tepkilerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 16:58
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          Geçtiğimiz pazar günü Tom Cruise'un başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı olduğu 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın yönetmeni Christopher McQuarrie, kalabalık bir ekiple birlikte 28 Haziran 2024'te gösterime girecek olan filmin ikinci bölümünün çekim mekânı arayışı için Tarihi Yarımada'da incelemeler yaptı.

          Christopher McQuarrie'ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama iki gün sonra bu kararından vazgeçti.

          Nedeni ise Christopher McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi.

          Kapalıçarşı, pazar günü kapalıydı. İncelemeler için özel olarak ekibe açıldı. Çarşı yönetiminin belirlediği birkaç kişi de Christopher McQuarrie ve ekibine gizlilik sözleşmesi çerçevesinde eşlik etti.

          Ne var ki Kapalıçarşı esnaflarından birinin pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medyaya sızdırmasıyla Christopher McQuarrie, 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma'nın ikinci bölümünü İstanbul'da çekmekten vazgeçti.

        • 2

          Tolgahan Sayışman ile Murat Cemcir, o esnafa tepki gösterdi.

        • 3

          Tolgahan Sayışman: Arkadaş heyecanına yenik düşmüş. Lakin bazen yapılan küçük hesaplar büyük zararlara sebep olabiliyor.

        • 4

          Murat Cemcir: Pazara gidelim, bir esnaf alalım. Alıp ne yapalım? Üzülme Tom Cruise, Selanik'te çekersin.

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