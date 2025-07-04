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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Google’ın yapay zekasına AB’de yayıncı tepkisi - Google’ın yapay zekâ özetleri, AB’de bağımsız yayıncıların antitröst şikayetiyle karşı karşıya - Teknoloji Haberleri

        Google’ın yapay zekâ özetleri, AB’de bağımsız yayıncıların antitröst şikayetiyle karşı karşıya

        Alphabet'in Google'ı, yapay zekâ destekli "AI Overviews" özelliği nedeniyle Avrupa Birliği'nde antitröst şikayetiyle karşı karşıya. Bağımsız yayıncılar, Google'ın arama motorunda içeriklerini izinsiz kullanarak oluşturduğu özetlerin, web sitelerine trafik, okuyucu ve gelir kaybına yol açtığını iddia ediyor. Avrupa Komisyonu'na sunulan şikayet, Google'ın pazar gücünü kötüye kullandığını ve yayıncıların içeriklerini yapay zekâ modelleri için kullanmaktan muaf tutma seçeneği sunmadığını öne sürüyor. Yayıncılar, rekabete ve haber erişimine zarar veren bu uygulamalara karşı acil önlem talep ederken, benzer şikayetler Birleşik Krallık ve ABD'de de gündemde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:00
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        Google'ın yapay zekasına AB'de yayıncı tepkisi
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        Google, yapay zekâ destekli “AI Overviews” özelliği nedeniyle Avrupa Birliği’nde (AB) antitröst şikayetiyle karşı karşıya kaldı. Bağımsız yayıncılar, Google’ın arama motorunda kendi içeriklerini izinsiz kullanarak oluşturduğu yapay zekâ özetlerinin, web sitelerine olan trafiği, okuyucu kitlesini ve gelirlerini ciddi ölçüde azalttığını iddia ediyor. Reuters’ın gördüğü bir belgeye göre, Bağımsız Yayıncılar İttifakı (Independent Publishers Alliance) tarafından 30 Haziran’da Avrupa Komisyonu’na sunulan şikayet, Google’ın pazar gücünü kötüye kullandığını ve yayıncı içeriklerini yapay zekâ modellerini eğitmek için izinsiz kullandığını öne sürüyor. Yayıncılar, bu uygulamaların rekabete ve haber erişimine zarar verdiğini belirterek, acil bir geçici önlem talep ediyor.

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        YAPAY ZEKA ÖZETLERİNİN YAYINCILARA ETKİSİ

        Google’ın AI Overviews özelliği, kullanıcılara arama sonuçlarının en üstünde yapay zekâ tarafından oluşturulan özetler sunuyor. Bu özetler, yayıncıların orijinal içeriklerinden faydalanılarak hazırlanırken, yayıncılar bu durumun web sitelerine gelen trafiği azalttığını ve gelir kayıplarına yol açtığını vurguluyor. Şikayet belgesinde, Google’ın bu özetleri arama sonuçlarının en üstüne yerleştirerek yayıncıların orijinal içeriklerini arka plana ittiği ve haksız rekabete neden olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Google’ın geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren bu özetlere reklam eklemeye başlaması, yayıncıların endişelerini daha da artırmış durumda.

        YAYINCILARIN SEÇENEKSİZLİĞİ VE İDDİALAR

        Bağımsız Yayıncılar İttifakı, Google’ın yayıncılara içeriklerini yapay zekâ modelleri için kullanılmaktan muaf tutma seçeneği sunmadığını belirtiyor. Şikayete göre, yayıncılar Google’ın arama sonuçlarında görünürlüklerini kaybetmemek için içeriklerini yapay zekâ özetleri veya model eğitimi için kullanılmasını kabul etmek zorunda kalıyor. Bu durum, yayıncıların rekabet gücünü ve gelirlerini ciddi şekilde baltalıyor. Şikayet, Google’ın bu uygulamalarının pazar gücünü kötüye kullanarak bağımsız yayıncılara zarar verdiğini savunuyor.

        GOOGLE’IN SAVUNMASI VE KARŞI ARGÜMANLAR

        Google, her gün milyarlarca tıklama ile web sitelerine trafik sağladığını ve yapay zekâ özelliklerinin kullanıcıların daha fazla soru sormasını teşvik ederek içerik üreticileri için yeni fırsatlar yarattığını savunuyor. Bir Google sözcüsü, trafik kayıplarıyla ilgili iddiaların genellikle eksik veya önyargılı verilere dayandığını, sitelerin trafiğinin mevsimsel talepler, kullanıcı ilgisi veya algoritma güncellemeleri gibi çeşitli nedenlerle değişebileceğini belirtti. Google, AI Overviews’in 100’den fazla ülkede kullanıcılara sunulduğunu ve arama deneyimini geliştirdiğini öne sürüyor.

        ULUSLARARASI DESTEK VE BENZER ŞİKAYETLER

        Şikayete, dijital reklamcılar ve yayıncıları temsil eden Açık Web Hareketi (Movement for an Open Web) ile teknoloji dünyasında adaleti savunan İngiliz sivil toplum kuruluşu Foxglove Legal Community Interest Company de destek veriyor. Foxglove’un eş-yönetici direktörü Rosa Curling, Google’ın AI Overviews özelliğinin bağımsız haber kuruluşları için “varoluşsal bir tehdit” oluşturduğunu vurguladı ve Avrupa Komisyonu’nu bağımsız yayıncıların içeriklerini muaf tutma hakkını tanımaya çağırdı. Benzer bir şikayet ve geçici önlem talebi, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’ne (CMA) de sunuldu. Ayrıca, ABD’de bir eğitim teknolojisi şirketi, Google’ın yapay zekâ özetlerinin orijinal içeriğe olan talebi azalttığı ve yayıncıların rekabet gücünü zayıflattığı gerekçesiyle dava açtı.

        ACİL ÖNLEM TALEBİ VE GELECEK ADIMLAR

        Şikayetçiler, Google’ın uygulamalarının rekabete ve haber erişimine ciddi zararlar verdiğini belirterek, Avrupa Komisyonu’ndan acil bir geçici önlem alınmasını talep ediyor. Bu önlem, yayıncıların içeriklerini Google’ın yapay zekâ özetlerinden muaf tutma hakkını güvence altına almayı amaçlıyor. Avrupa Komisyonu henüz resmi bir yorum yapmazken, Birleşik Krallık CMA şikayeti aldığını doğruladı. Google’ın yapay zekâ entegrasyonuna yönelik bu tartışmalar, küresel çapta teknoloji devlerinin içerik üreticileriyle ilişkilerini yeniden şekillendirebilir.

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