Google’a Türk Baş Yapay Zeka Mimarı

Google, yapay zekâ biriminin yeni Baş Yapay Zeka Mimarı olarak ODTÜ mezunu Türk bilim insanı Koray Kavukcuoğlu’nu atadı. Alphabet CEO’su Sundar Pichai tarafından duyurulan bu karar, Kavukcuoğlu’nun doğrudan Pichai’ye bağlı çalışacağını ve Google DeepMind CTO’luğu görevini de sürdüreceğini ortaya koyuyor. Kavukcuoğlu’nun akademik başarıları ve yenilikçi çalışmaları, bu kritik pozisyonda tercih edilmesinde büyük rol oynadı.

EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

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Koray Kavukcuoğlu, 1980 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında 2002’de lisans, 2004’te ise yüksek lisans derecesini aldı. Ardından akademik kariyerini uluslararası arenaya taşıyarak New York Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri üzerine doktora yaptı ve 2010’da bu unvanı kazandı. Kariyerine Google’da araştırmacı olarak başlayan Kavukcuoğlu, 2014’te DeepMind’a katıldı. Burada yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinde kilit rol oynadı ve 2020’de DeepMind’ın CTO’su olarak atandı. 2025’te ise Google’ın Baş Yapay Zeka Mimarı pozisyonuna getirilerek kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

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8 YILDA 270 BİNE YAKIN ATIF!

Kavukcuoğlu’nun yapay zekâ alanındaki çalışmaları, son 7-8 yılda yaklaşık 268,261 atıf alarak büyük yankı uyandırdı. Bir bilim insanının makalelerinin başka araştırmacılar tarafından referans gösterilmesi çalışmanın alanındaki etkisini ve kabul gördüğünü ortaya koyuyor.

Google Scholar verilerine göre, 2020’den bu yana çalışmalarına 211,977 atıf yapıldı ve h-indeksi 85 seviyesinde. Bu etkileyici istatistikler, Türk bilim insanının dünya çapındaki etkisini gözler önüne seriyor. Yüksek atıf sayısı, Kavukcuoğlu’nun yenilikçi katkılarının dünya çapında tanındığını kanıtlıyor. GOOGLE’IN YAPAY ZEKA GELİŞİMİ Google, yapay zekâ alanındaki yenilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda Gemini gibi çok modlu modellerle metin, görüntü, ses ve video gibi farklı veri türlerini entegre eden sistemler geliştirildi. Ayrıca, Imagen 3 ile yüksek kaliteli görsel üretim ve DeepMind’in AlphaChip gibi çip tasarımı projeleri, Google’ın yapay zekâ altyapısını güçlendiriyor. Kavukcuoğlu’nun liderliğinde, bu teknolojilerin daha da ilerlemesi ve Google’ın arama motoru ile diğer hizmetlerine entegre edilmesi bekleniyor. Google, yapay zekâyı kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yeni iş alanları yaratmak için kullanıyor; örneğin, yapay zekâ destekli çeviri, haritalar ve asistan hizmetleri gibi alanlarda çığır açan adımlar atıldı. Bu atama, Google’ın yapay zekâ stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Kavukcuoğlu’nun liderliğinde, şirketin yenilikçi projelerinde Türk mühendislik ve bilimsel yetkinliğinin ön planda olacağı belirtiliyor. Google’ın yapay zekâ odaklı büyümesi, hem teknoloji dünyasında hem de küresel ekonomide etkisini artıracak gibi görünüyor.