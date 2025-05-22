Google Meet'e gerçek zamanlı sesli çeviri özelliği geldi

Google I/O 2025 etkinliğinde yapay zeka ve yazılım odağındaki yeniliklerini paylaşan Google, günümüzün en popüler videolu görüşme araçları arasında yer alan Google Meet'e önemli bir özellik getirdiğini de duyurdu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Google Meet'e yapay zeka destekli otomatik not alma özelliği eklenmişti. Bu kez ise çeviri konusunda önemli bir adım atan şirket, Google Meet'e gerçek zamanlı sesli çeviri özelliği getirdiğini paylaştı.

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Söz konusu özellik sayesinde Google Meet üzerinden gerçekleştirdiğiniz bir görüntülü görüşmede söyledikleriniz gerçek zamanlı olarak karşı tarafa kendi dilinde aktarılacak. Çeviri sonrasında ses, ton ve vurguların tamamen korunduğunu da ekleyelim.

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Gerçek zamanlı çeviri oldukça düşük bir gecikme ile gerçekleşiyor. Google tarafından paylaşılan bilgilere göre gecikmenin düşük olması birden fazla kişinin herhangi bir problem yaşamadan bu özelliği kullanabilmesine olanak tanıyor.

Gerçek zamanlı çeviri özelliğinin kullanıldığı senaryolarda karşınızdaki kişi konuştuğunda, onun orijinal sesi üzerine çevrilmiş konuşma ekleniyor. Bu özelliğin temel amacı ise dil bariyerini tamamen ortadan kaldırmak.

Gerçek zamanlı çeviri özelliğinin şu an için sadece İngilizce ve İspanyolca dillerini desteklediğini ve önümüzdeki süreçte yeni dillerin ekleneceğini de paylaşalım. İlk etapta eklenecek diller arasında ise Almanca, İtalyanca ve Portekizce yer alıyor. Özellik, Google'ın AI Pro veya AI Ultra aboneliklerine sahip olan kullanıcılar için Beta olarak kullanıma sunuldu.