Deprem uyarı sistemleri, deprem sırasında meydana gelen sismik dagaların hızını ve yayılma süresini izleyerek uyarı gönderir. Bu dalgalar, depremin merkez noktasından başlayarak farklı bölgelere yayılır. Uyarı sistemi, bu dalgaların hızını hesaplar. Depremin büyüklüğüne ve merkezin uzaklığına bağlı olarak deprem dalgalarının belirli bir bölgeye ne zaman ulaşacağını tahmin eder. Peki, Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl indirilir ve çalışır?