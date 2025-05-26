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        Haberler Ekonomi Para Goldman Sachs Dolar/TL tahminini yükseltti - Para Haberleri

        Goldman Sachs Dolar/TL tahminini yükseltti

        ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 12 ay sonrası için dolar/TL tahminini 45'e yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:11
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        Goldman Sachs Dolar/TL tahminini yükseltti
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        Bloomnberg HT'de yer alan habere göre, Kamakshya Trivedi öncülüğündeki Goldman analistleri paylaştıkları bir notta "Dolar/TL’nin 38 civarında istikrar kazanmasının 19 Mart şokuna yanıt olarak geçici bir önlem olduğunu düşünürken, kurda yeniden başlayan yükseliş önceki yıllık değer kaybı hızını sürdürmek için gerekli olandan daha erken gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

        Analistler 12 ay sonrası için dolar/TL beklentilerini 42'den 45'e yükseltti.

        Notta rezervlerin arttığı ve yakın vadede kur üzerinde ilave baskı riskinin düşük olduğu vurgulandı. Yüksek TL faizi nedeniyle yabancı yatırımcının pozisyonunun azaldığı ve yerel dolarizasyonun sınırlı olduğu belirtildi.

        Yıl boyunca değer kaybının kademeli olarak yavaşlayacağı öngörülerek “2024’e göre daha az oranda olsa da liranın vadeli işlemlere göre daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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