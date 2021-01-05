Göç ve girişimcilik hackathonu için geri sayım başladı

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Göç ve Girişimcilik Hackathonu 'Migathon', Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerindeki Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına yönelik olarak teknoloji girişimlerine odaklanan Migathon, 8-10 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik için başvurular 5 Ocak’ta sona erecek.

Migathon etkinliğinin, Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına ulaşma, onları teşvik etme ve girişimcilik yönünde harekete geçirmeyi amaçladığı kaydedildi. 48 saat sürecek dijital etkinlikte, potansiyel girişimcilerin teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlerini takımlar kurarak geliştirmeleri, Türk ve Suriyeli girişimcilerin iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanabilir ürün ve hizmetler tasarlamasını ve yerel üretim ile değer zincirlerine katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmesine olanak sağlanacağı kaydedildi.

Migathon’da girişimci adaylarının iki gün boyunca teknolojik start-up fikirleri konusunda danışmanlık hizmeti alacakları, bunun yanı sıra çeşitli atölyelere ve minimum olarak uygulanabilir ürün (MVP),etki analizi atölyelerine ve girişimcilik konularındaki panellere katılma imkânı da bulacakları bildirildi.

Migathon’un Etki Analizi Atölyesi bölümünde ise, bir girişimcilik fikrinin piyasa, toplum ve çevre üzerinde ne gibi etkileri olacağı derinlemesine inceleneceği kaydedildi. Etkinlik, takımların sunum yapması ve jürinin takımların çalışmalarını puanlamasının ardından başarılı takımların açıklanması ile sona erecek.